Berlin -Vor zehn Jahren verurteilte das Landgericht in Kempten einen 28 Jahre alten Krankenpfleger wegen Mordes und Totschlags an 28 Patienten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Als Konsequenz aus dem bis dahin größten Fall von Serientötungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte forderte die Deutsche Hospiz Stiftung die Einführung bundesweit einheitlicher amtsärztlicher Leichenschauen: „Man muss davon ausgehen, dass es nicht der berühmte Einzelfall ist.“

Zurzeit steht ein bereits wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter 39 Jahre alter Pfleger unter Verdacht, für mindestens 33 Todesfälle auf von ihm betreuten Krankenhausstationen verantwortlich zu sein. Wie vor zehn Jahren die Deutsche Hospiz Stiftung betont im nunmehr größten Fall von Serientötungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte die niedersächsische Sozialministerin, es handele sich um keinen Einzelfall, vielmehr würden in den Taten Strukturprobleme sichtbar, die nun „nach und nach behoben“ würden. Gleichlautende Erklärungen sind nach dem Bekanntwerden der nächsten größten Mordserie zu erwarten.

Es handelt sich um Zufallsfunde

Anlass zur Besorgnis sollte die regelmäßige Mitteilung geben, die Taten seien keineswegs dank des aufmerksamen Personals aufgedeckt worden oder aufgrund interner Sicherheitsvorkehrungen, vielmehr handele es sich um Zufallsfunde. Das bedeutet: Wird die Tat nicht gerade unter den Augen von Kollegen begangen oder überführt sich der Täter nicht durch Fehler selbst, wird kein Polizist, kein Staatsanwalt, kein Richter jemals davon erfahren. Im jüngsten Fall hatte die Klinikleitung auf ihren Verdacht gegen den Pfleger offenbar nicht mit der Einschaltung der Polizei reagiert, sondern den Mordverdächtigen weggelobt. Bis heute ist das Dunkelfeld bei Patiententötungen in Deutschland nicht vermessen worden. Aber der Psychologe und erfahrene Gerichtsgutachter Herbert Maisch stellte vor Jahren unter Berufung auf zwei Umfragen unter australischem und US-amerikanischem Pflegepersonal fest, dass 20 Prozent der Pflegekräfte mindestens einmal in ihrer Laufbahn verbotene, aktive Sterbehilfe geleistet haben. Seit dem Erscheinen seines fundierten Werks „Patiententötungen – Dem Sterben nachgeholfen“ vor fast 20 Jahren hat sich zwar herumgesprochen, dass in Krankenhäusern nicht nur therapiert und natürlich gestorben wird. Aber weder die Ursachen des Dunkelfelds noch seine Größe scheinen Politik oder Öffentlichkeit zu beunruhigen.

Klinische Leichenschauen weiterhin Rarität

Die Rahmenbedingungen hat Maisch präzise benannt: „Die Unauffälligkeit von Tötungshandlungen im Rahmen therapeutischer Maßnahmen; der nicht ungewöhnliche, weil häufig erwartete Tod der betagten Patienten; die Täter(innen), denen keine tödlichen Handlungen zugetraut werden; und schließlich die Aufdeckungsbarrieren, jene internen sozialen und psychologischen Hindernisse in Krankenhäusern und Heimen, die eine rechtzeitige rationale Aufklärung bestehender Verdachtsmomente verhindern können.“

Wenn schon nicht seine Ursachen, dann sollte wenigstens das Dunkelfeld selbst das verschärfte Interesse der Kriminalpolitik finden. Jedenfalls hat noch kein Rechtspolitiker behauptet, der Staat erkläre den Schutz des Lebens seiner Bürger für beendet, wenn sie hochbetagt oder schwer krank ein Hospital betreten. Maisch schreibt, warum Aufklärung so wichtig ist: „Sie ist für Maßnahmen der inneren Sicherheit eines Landes, somit für die Sicherheit eines jeden Bürgers ebenso von Bedeutung wie für spezielle Präventivmaßnahmen in den verschiedenen Deliktbereichen.“ Klinische Leichenschauen sind und bleiben aber in Deutschland eine Rarität. Dieses „Strukturproblem“ ließe sich leicht beheben. Weil aber niemand die Kosten dafür tragen will, bezahlen die Patienten von Fall zu Fall mit ihrem Leben.

