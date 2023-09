Köln -Der respektlose Umgang mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger bei Manchester United sorgt weiterhin für deutliche Kritik. Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat den Umgang des englischen Spitzenklubs mit seinem Ex-Angestellten scharf kritisiert.



Die Degradierung von Bastian Schweinsteiger beschäftigt auch den FC Bayern München.

Ottmar Hitzfeld tadelt die Vorgehensweise von Manchester United.

„Als ich das gelesen habe, habe ich es fast nicht glauben können“, sagte der 60-Jährige zum Abschluss der US-Tour der Münchner zur Ausbootung des langjährigen Nationalspielers durch Manchesters neuen Teammanager José Mourinho.

„Bei Bayern München hat es das noch nie gegeben, und bei Bayern München wird es das auch nie geben“, erklärte Rummenigge weiter. Der frühere Stürmer glaubt, einige Spieler würden es sich künftig genauer überlegen, „ob es der richtige Schritt ist, zu solchen Klubs zu gehen, auch mit dem Risiko, dass man gegen seinen Willen verabschiedet wird“.



Hitzfeld pflichtet bei

„Das ist mangelnder Respekt gegenüber einem verdienten Spieler“, sagte Meistertrainer Ottmar Hitzfeld (67) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Besonders die Art und Weise stößt den ehemaligen Bundesliga-Coach auf. Die sei „eine Methode, die mich befremdet“, sagte Hitzfeld: „Er ist nicht die Nummer 15 gewesen. Schweinsteiger ist Leistungsträger gewesen, ein Weltmeister, eine Persönlichkeit - und dazu ein Spieler, der auch menschlich überragend ist. So etwas hat so ein Spieler absolut nicht verdient.“

Schweinsteiger war im vergangenen Sommer nach 13 Jahren im Profikader des FC Bayern für rund 20 Millionen Euro zu den Red Devils gewechselt. An seinem 32. Geburtstag am Montag war bekannt geworden, dass Mourinho den Mittelfeldspieler dazu aufgefordert hatte, seinen Spind im Bereich der Profimannschaft zu räumen und in die Umkleidekabine der Reserve umzuziehen. (red,sid)



