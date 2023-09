Berlin -Ein Krankenpfleger soll sich jahrelang als Arzt ausgegeben und zuletzt auf einem Kreuzfahrtschiff Passagiere und Crewmitglieder behandelt haben.

Sieben Monate nach der Festnahme des mutmaßlichen Hochstaplers beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Angeklagt ist der 41-Jährige, der in Stendal in Sachsen-Anhalt zum Krankenpfleger ausgebildet wurde, allein wegen 63 Fällen von Körperverletzung. Zudem geht es um Betrug, Urkundenfälschung und das unbefugte Führen eines akademischen Grades.

Insgesamt 81 Taten sind angeklagt. Mit gefälschten Dokumenten soll sich der 41-Jährige in Berlin eine Anstellung als Anästhesist erschlichen, Fachvorträge gehalten sowie ab April 2014 als Schiffsarzt praktiziert haben. (dpa)