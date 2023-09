Die besten und manchmal auch verrücktesten Geschichten schreibt bekanntlich immer noch das Leben. Einer diesen „verrückten“, aber auch schönen Geschichten können Lauren und Seth Stevenson aus dem US-Bundesstaat North Dakota erzählen.

Drei Kinder, ein Geburtstag

Am 1. September erblickte das dritte Kind des Paares das Licht der Welt. Dieser Umstand an sich ist natürlich schon wunderschön. Kurios wird es jedoch, wenn man die Geburtstage der anderen beiden Kinder kennt.

Denn wie KTBB.com berichtet, wurden Henry Lee Stevenson, seine Schwester Tommie Lee und der älteste Bruder Axel Lee alle am 1. September geboren. Und das im Abstand von einem Jahr.

Axel erblickte am 1. September 2014 das Licht der Welt, seine Schwester Tommie ein Jahr später am 1. September 2015 und nun wurde schließlich Henry Lee am 1. September 2016 geboren.

Gegenüber des amerikanischen Sender ABC Radio versicherte Familienoberhaupt und dreifach Papa Seth Stevenson, dass das auf keinen Fall geplant gewesen sei. Axels errechneter Geburtstermin sei am 31. August gewesen, der von Tommie eigentlich am 4. September. Die Kinder hatten da jedoch scheinbar ihre ganz eigenen Pläne.

Wahrscheinlichkeit 1:133.000

Die Wahrscheinlichkeit für dieses kleine Wunder ist übrigens so gering, dass es nur bei einer von 133.000 Geburten vorkommt.

Zukünftig wird es im Hause Stevenson am 1. September also immer hoch hergehen. Laut Papa Seth wird es erstmal jedes Jahr eine große Party für die Drei geben – bis sie ein Alter erreichen, in dem sie eigene Feiern haben wollen.

Na dann: Happy Birthday! (red/sul)

