Paris -„Favoriten“ schrieb die Sportzeitung „L’Équipe“ am Donnerstag in großen Lettern auf ihrer Titelseite über ein Foto der französischen Nationalmannschaft. „Na, danke“, wird da Didier Deschamps gedacht haben. Noch mehr mit Erwartungen überhäuft zu werden, ist genau das, was dem Trainer von „Les Bleus“ vor dem Auftaktspiel der EM gegen Rumänien in St. Denis (Freitag/21 Uhr/ZDF) gefehlt hat. „Druck müssen wir um jeden Preis vermeiden“, hatte er zwei Tage vorher derselben Zeitung gesagt. „Druck ist negativ, was wir brauchen, sind Adrenalin und Aufregung.“ Geholfen hat es nichts.

Am Freitagabend startet Gastgeber Frankreich gegen Rumänien ins EM-Turnier.

„L’Équipe“ kann allerdings nur indirekt etwas dafür, der Anordnung des Nationalcoachs zuwidergehandelt zu haben. Die Zeitung hatte eine Umfrage bei 24 einstigen Fußballgrößen aus den Teilnehmerländern durchgeführt, darunter Rudi Völler und Stéphane Chapuisat, und da hatte eben die große Mehrheit den Gastgeber als Titelkandidaten Nummer eins ausgemacht, gefolgt von Deutschland. Und um noch einen draufzusetzen, erkor das Guru-Gremium den Franzosen Paul Pogba zum mutmaßlichen „Spieler des Turniers“.

Pogba: die Schlüsselfigur im Team

Pogba ist in der Tat die Schlüsselfigur im Team von Deschamps, und der Trainer hat sichtlich Angst, dass der 23-jährige durch die hohen Erwartungen und den Drang zu glänzen die innere Balance verliert.

Frankreichs Paul Pogba (l.) und Adil Rami AFP

Manchmal brauche ihn das Team „ein bisschen neutraler“, so Deschamps, „er ist nicht da, um jedes Mal verrückte Sachen zu machen, wenn er den Ball berührt.“ Genau das war lange das Problem des Mittelfeldspielers, doch in den vergangenen zwei Jahren ist Pogba bei Juventus Turin spielerisch und mental so gereift, dass die Prognose der Experten keineswegs unrealistisch scheint.

Auch die Favoritenrolle ist angemessen, obwohl das französische Team im vergangenen Jahr einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen musste, und damit ist nicht nur die Terrornacht im November im Stade de France gemeint. „Nicht in meinen schlimmsten Alpträumen hätte ich mir all das vorstellen können, was uns passiert ist“, sagte Deschamps, „mich kann jedenfalls nichts mehr schockieren.“

Da sind zunächst die Verletzungen von wichtigen Spielern wie den Verteidigern Raphaël Varane, Kurt Zouma, Mathieu Debuchy und Jérémy Mathieu sowie des Mittelfeldspielers Lassana Diarra. Dazu der Dopingfall von Mamadou Sakho, der dessen Nominierung verhinderte. Und schließlich die Affäre rund um Karim Benzema und Mathieu Valbuena.

Beide sind nicht im Team, Valbuena wegen Formschwäche, Benzema wegen seiner Rolle bei der Erpressung Valbuenas, die Jugendfreunde des Stürmers von Real Madrid inszeniert hatten. Die Sache war ausgestanden, bis Benzema und die Fußballlegende Éric Cantona sie zuletzt mit Rassismus-Vorwürfen gegen Deschamps wieder anheizten.

Benzemas Fehlen muss kein Nachteil sein

Rechtsverteidiger Bacary Sagna wurde sehr deutlich, als er im Teamquartier der Franzosen dazu befragt wurde: „Es ist dumm, dass solche Kommentare vor der EM gemacht werden, aber sowas passiert halt immer wieder.“

Fußballerisch muss das Fehlen Benzemas, der bei Real eine mittelmäßige Saison spielte, kein Nachteil sein, im Angriff hat Deschamps reichlich Optionen. Da sind die jungen Flügelstürmer Kingsley Coman, 19, von Bayern München und Anthony Martial, 20, von Manchester United, da ist Antoine Griezmann vom Champions-League-Finalisten Atlético Madrid, und in der Mitte wird wohl Olivier Giroud spielen, auch wenn der Stürmer vom FC Arsenal bei den Fans nicht beliebt ist und gern mal ausgepfiffen wird. Als Alternative steht André-Pierre Gignac von den Tigres UANL bereit, der gerade zum besten Spieler der mexikanischen Liga gewählt wurde.

Das Problemfeld ist angesichts der Ausfälle die Abwehr, in der nun zwischen Sagna rechts und Patrice Evra links Adil Rami vom FC Sevilla und Laurent Koscielny vom FC Arsenal stehen. Vor allem Rami offenbarte beim 3:2 im Testspiel gegen die Elfenbeinküste noch Orientierungsprobleme. Zwar hat Frankreich neun seiner zehn letzten Spiele gewonnen und dabei 13 Tore geschossen, doch „L’Équipe“ vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass EM-Titel gemeinhin in der Defensive gewonnen werden.

Die Gewinner der vergangenen fünf Turniere haben im Schnitt nur 0,75 Tore pro Spiel kassiert, Spanien siegte vor vier Jahren mit nur einem Gegentor während des gesamten Turniers. Da trifft es sich gut, dass Frankreichs Vorrundengegner Rumänien, Albanien und Schweiz nicht für ihre Offensivgewalt bekannt sind. Und das souveräne 3:0 im letzten Test gegen Schottland sorgte für zusätzlichen Optimismus, der Favoritenrolle am Ende vielleicht doch gerecht werden zu können.