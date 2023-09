Köln -Kunstprojekt? Ausdruckstanz-Serienaufnahme? Keineswegs. Mit einer kuriosen Foto-Reihe fahndet die Polizei Münster nach einer mutmaßlichen Brandstifterin. Auf insgesamt sechs Bildern zieht eine junge Frau in Schwarz Grimassen, lacht und wendet sich von der Kamera ab. Wer die Frau ist? Die Polizei weiß es nicht. Ein Fahndungsaufruf soll Klarheit schaffen.

Unkooperativ, aber ausdrucksstark: Nach dieser Frau fahndet die Polizei Münster. Polizei Münster

Entstanden sind die Aufnahmen am 9. April. Wie die Polizei erklärt, wurden nach einer Nachtdemonstration vier mutmaßliche Täter festgenommen, die Autos angezündet und Scheiben eingeschlagen haben sollen. Während drei der Personen identifiziert wurden, verweigerte die vierte jegliche Kooperation. „Stattdessen hat sie Grimassen gezogen”, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. „Die Konsequenz wäre gewesen, sie dazubehalten, bis sie eine Aussage trifft, was rechtsstaatlich natürlich nicht sinnvoll ist.” Da die Prüfung der Fingerabdrücke kein Ergebnis geliefert und auch die Mitstreiter keine Angaben über die Frau gemacht hätten, habe der Staatsanwalt beschlossen sie laufen zu lassen. „Man kann niemanden dazu zwingen zu sprechen”, so die Polizei, „also versuchen wir auf diesem Weg an die Daten zu kommen.” Die Fahndung sei auch ein Signal an die Bürger, dass die Polizei alles tun werde, um die Sache aufzuklären.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Unbekannten werden Sachbeschädigung und Brandstiftung zur Last gelegt. Bislang sind noch keine Informationen bei der Polizei eingegangen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 - 275 1010 entgegen.