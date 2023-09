London -Mesut Özil bringt gerade seine Lebensbeichte in Umlauf. In der Autobiographie „Die Magie des Spiels“ erzählt der hochbegabte, aber von Zeit zu Zeit so rätselhaft teilnahmslos wirkende Fußball-Künstler auch von den einschneidenden Erlebnissen seiner Karriere. Etwa, wie ihn José Mourinho einst bei Real Madrid vor versammelter Mannschaft zusammenfaltete. Er sei damals „schnell zu satt“ gewesen, schreibt Özil: „Diese Verhaltensweise hat mir Mourinho ausgetrieben.“

Das Buch erscheint am 16.März, die Bild-Zeitung hat daraus vorab Passagen veröffentlicht. Jene Begebenheit, die ihm vor Jahren in Madrid widerfuhr, ist heute beim FC Arsenal nicht mehr vorstellbar. Sein Trainer Arsène Wenger gilt als weit weniger impulsiv, und der elegante Franzose ist ja überhaupt der Grund dafür, dass Özil einst den Weg aus Spanien nach London einschlug. Wenger wollte mit seinem Schlüsselspieler Özil endlich wieder den Premier-League-Titel für die Gunners gewinnen, derzeit jedoch stehen beide im Kreuzfeuer der Kritik (das Champions-League-Heimspiel des FC Arsenal am Dienstag gegen den FC Bayern war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet).

Und weil Wengers Ära sich wohl dem Ende nähert, liegt auch die Zukunft des deutschen Nationalspielers nicht zwingend beim AFC. Özils Vertrag läuft noch bis 2018, eine üppige Ablöse wäre für Arsenal nur noch im Sommer zu erzielen. Die Verhandlungen über eine Verlängerung scheinen zum Erliegen gekommen zu sein. Und sie dürften nicht wieder aufgenommen werden, solange die Entscheidung des Teammanagers nicht gefallen ist. „Der Klub weiß, dass ich vor allem wegen Arsène Wenger hier bin, der mich geholt hat, dessen Vertrauen ich genieße“, sagte Özil vor einer Weile im kicker-Interview.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und gerade im Moment fühlt sich der 28-Jährige eventuell nicht sonderlich wohl in London. Erst jüngst nach dem 1:5-Hinspieldebakel beim FC Bayern wurde ein Füllhorn an Häme über dem Offensivspieler ausgegossen, sein Berater Erkut Sögüt empfand das als unfair. Özil müsse als „Sündenbock“ herhalten. (sid)