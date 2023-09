München -Bittere Nachricht für den FC Bayern und Bundestrainer Joachim Löw: Weltmeister Jerome Boateng hat sich beim 1:2 (1:1) der Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid nach Informationen der Sport Bild eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und soll vier bis sechs Wochen ausfallen.



Die Saison wäre für den 29-Jährigen damit beendet, sogar die WM-Teilnahme in Gefahr.Boateng hatte sich nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst und musste in der 34. Minute ausgewechselt werden. Trainer Jupp Heynckes war nach dem Spiel noch vage geblieben. „Bei Jerome ist es etwas Muskuläres, er wird wohl ausfallen“, sagte er. Am Donnerstag unterzog sich der Innenverteidiger einer genaueren Untersuchung.

Robbens Verletzung wohl nicht so schwerwiegend

Boateng war wegen einer schweren Oberschenkelverletzung erst im vergangenen Jahr von Mai bis September ausgefallen. Bei der EM 2016 hatte er sich einen Muskelbündelriss zugezogen und danach lange gefehlt. Zuletzt hatte er wieder an seine starken Leistungen anknüpfen können.

Auch Arjen Robben musste gegen Real ausgewechselt werden. Seine Verletzung scheint aber nicht so schwerwiegend zu sein, ein Einsatz im Rückspiel in Madrid am Dienstag ist noch nicht ausgeschlossen. (sid)

