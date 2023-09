Am Samstagnachmittag ist in der Fußball-Bundesliga eine Sache von größter Normalität passiert. Der FC Bayern München hat in der Nachspielzeit ein Tor geschossen. Robert Lewandowski stocherte den Ball nach 96 Minuten über die Linie. Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München endete 1:1. Dennoch wurden Vorwürfe laut. Schiedsrichter Ittrich hatte nur fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und so witterten alle Verrat, denen der Punktgewinn des Rekordmeisters missfiel: Die Berliner Spieler, der Berliner Trainerstab, die Berliner Fans und alle Menschen, die sich auf eine Bayern-Niederlage gefreut hatten. Schätzungsweise die Hälfte aller deutschen Fußballinteressierten.

Mit dem Abstand vieler Stunden ergibt die Bewertung allerdings, dass der Vorwurf des Betruges nicht haltbar ist. Es liegt ausdrücklich im Ermessen der Schiedsrichter, die Nachspielzeit über das zuvor angezeigte Maß hinaus auszudehnen, weil auch beim Versuch, Spielverzögerungen zu kompensieren, Spielverzögerungen entstehen können. Etwa durch zwei Auswechslungen, wie sie Hertha-Trainer Pal Dardai nach der 90. Minute nur zum Zwecke des Zeitgewinns vorgenommen hat.

Alles ganz normal

Bei exakt 95 Minuten und 15 Sekunden geschah das Foul an Coman. Alles danach war nur noch die Ausführung, bei deren Verteidigung den Hertha-Profis ein größerer Fehler unterlief als dem Unparteiischen bei der Regelauslegung. Sie ließen, obwohl mit allen Mann am und im eigenen Strafraum versammelt, Arjen Robben an der 16-Meter-Linie frei schießen und ließ die schöne Geschichte von der ersten Bayern-Niederlage des Jahres kaputtgehen.

Es war in der laufenden Saison das sechste Tor des FC Bayern in der Nachspielzeit – wie die kollektive Wut darüber eine Sache von größter Normalität.

