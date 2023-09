München -Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage bei 1899 Hoffenheim feierte der Titelverteidiger am Samstag ein 4:0 gegen Mainz 05. Die Münchener liegen nun einen Zähler hinter Aufsteiger Hannover 96, der nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV am Freitag vorerst die Spitze übernommen hatte.



Weiter im Aufwind ist auch der FC Augsburg nach dem 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Aufsteiger VfB Stuttgart kam zu einem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg und zum zweiten Saisonsieg. Werder Bremen unterlag Schalke 04 mit 1:2 und wartet auf den ersten Erfolg. RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach trennten sich unentschieden mit einem 2:2. Der vierte Spieltag endet am Sonntag mit drei Spielen: Erstmals wird mit 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC eine Begegnung um 13.30 Uhr angepfiffen. (dpa)