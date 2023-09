München -Über der Säbener Straße in der bayrischen Hauptstadt ziehen dunkle Wolken auf. Der Grund dafür soll ausgerechnet Philipp Lahm geliefert haben. Der Alleingang des Kapitäns bei seiner Rücktrittserklärung zum Saisonende hat den Bossen beim FC Bayern München nicht gefallen.



„Der FC Bayern München ist überrascht über das Vorgehen Philipp Lahms und seines Beraters“, erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch. „Bis gestern sind wir davon ausgegangen, dass es zu dieser Entscheidung eine gemeinsame Erklärung Philipp Lahms und des FC Bayern München geben wird.“

Rücktritt zum Saisonende

Lahm hatte am Dienstagabend nach dem 1:0 der Münchner im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg sein Karriereende für diesen Sommer bekanntgegeben. „Uli Hoeneß und ich haben in den vergangenen Monaten mit Philipp offene, intensive und konstruktive Gespräche über seine mögliche Einbindung in das Management unseres Clubs geführt“, führte Rummenigge in der Mitteilung aus.



Philipp Lahm und Lothar Matthäus (l.) beim Abschiedsspiel von Michael Ballack 2013. imago

Lothar Matthäus reagiert schockiert

Nicht nur die Bayern-Führung scheint vom Alleingang des Kapitäns verstimmt zu sein. Auch Lothar Matthäus hat mit großem Unverständnis auf die Entscheidung des 33-Jährigen reagiert.

Ende vergangener Woche habe Lahm mitgeteilt, dass er für eine Position in der sportlichen Leitung nicht zur Verfügung stehe und am Saisonende aufhören wolle. „Wir möchten klarstellen, dass für Philipp die Türen beim FC Bayern München auch künftig offen stehen“, erklärte Rummenigge.



Der ebenfalls „überraschte“ Präsident Uli Hoeneß begründete, warum ein Vorstandsposten für den aktuellen Kapitän zu früh gekommen wäre. „Bei uns im Aufsichtsrat sitzen Dax-Vorstände. Für die kommt nicht infrage, dass jemand ohne Berufserfahrung im Vorstand anfängt“, sagte Hoeneß den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. „Auch Christian Nerlinger war Sportdirektor und nicht Vorstand. Bei Matthias Sammer war das anders. Er war vorher beim DFB.“ (mit dpa)

