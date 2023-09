Bevor wir anfangen, die Geschichte von Pep Guardiola (45) beim FC Bayern München nach dem dramatischen Aus in der Champions League gegen Atlético Madrid zu Ende zu erzählen, müssen wir festhalten: Menschen, die ihr Leben der Aufgabe widmen, eine Fußball-Mannschaft zu trainieren, müssen verrückt sein. Jede Woche führen sie an sich, dem Klub und den Fans mindestens eine Operation am offenen Herzen durch. Ohne Betäubung. Immer, wenn ein Spiel stattfindet. Unter strenger Beobachtung der Öffentlichkeit dirigieren sie in der Zeit dazwischen zwei Dutzend hoch bezahlte Egoisten und machen sich innerhalb eines Monates mehr Feinde als ein normaler Mensch im Laufe eines ganzen Lebens. Zumindest, wenn sie es ernst meinen mit ihrem Auftrag Und niemand meint es ernster als Pep Guardiola.

Als der Katalane 2013 nach einer einjährigen Auszeit in New York zum FC Bayern München in die rustikale Welt der Bundesliga hinabstieg, gingen die Erwartungen ins Transzendente. Man wollte durch ihn sehen, was noch nie ein Mensch zuvor gesehen hatte. Eine deutsche Version des Zauberfußballs, mit dem er den FC Barcelona innerhalb von vier Jahren zu 14 Titeln geführt hatte, darunter zweimal den allerhöchsten: die Champions League. Pep Guardiola passte als Figur drei Jahre lang perfekt in diese Erlöserrolle. Die asketische Physiognomie, der flackernde Blick als Abbild des immer lodernden inneren Feuers, eine seltsame Sprache, die heute noch klingt, als murmelte ein Mönch ein tausend Jahre altes Gebet nur für sich. Der Fußball des FC Bayern war fast immer eine Entsprechung davon.

Beeindruckende Rekorde

Guardiola gewann mehr Spiele als je ein Trainer zuvor in drei aufeinanderfolgenden Jahren, seine Mannschaften sprengten dabei alle Rekorde des Ballbesitzes, der das erste Gebot seines Fußball-Evangeliums ist. Er wich im Grundsätzlichen nie von der Linie seines Dogmas ab. Er wird den FC Bayern vermutlich schon am Samstag zur vierten Deutschen Meisterschaft hintereinander führen, was zuvor noch nicht einmal dem FC Bayern gelungen war. Und im DFB-Pokal-Finale gegen Dortmund könnte er seine Erfolgsbilanz auf sieben Titel in drei Jahren erweitern.

Aber es wird nicht genügen, denn Pep Guardiola hat das Triple verpasst, das Triptychon von Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions-League-Gewinn, das ihm sein Vorgänger Jupp Heynckes nach der Traumsaison 2012/2013 hinterlassen hatte. Seit dem dramatischen Aus gegen Atlético Madrid trotz eines 2:1-Sieges steht das fest. Guardiola ist dreimal im Halbfinale des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt ausgeschieden. 2014 gegen Real Madrid. 2015 gegen den FC Barcelona und 2016 gegen Atlético. Und viele meinen, der Katalane sei gescheitert. Man darf das gefahrlos behaupten, denn das Wort „gescheitert“ ist frei definierbar und kann von jedem benutzt werden, wie er mag. Man könnte aber auch sagen, dass er 2014 die falsche Taktik gewählt hat, 2015 mit einer von Verletzungen geplagten Mannschaft gegen Messi & Co. chancenlos war und im dritten Anlauf einfach ein wenig Pech hatte im Wettstreit mit einem Gegner, der aus Gründen, die sich der Rationalität entziehen, derzeit von keinem Team der Welt besiegt werden kann. Außerdem verschoss Thomas Müller beim Stand von 1:0 einen Elfmeter.

Im Moment der Niederlage nach einem bitteren 2:1-Sieg reduzierte Pep Guardiola seine Emotionen auf den Satz: „Ich habe mein Leben für diese Mannschaft gegeben.“ Das ist natürlich nicht wahr, sonst würde er am 1. Juli nicht leibhaftig bei Manchester City erscheinen können, um seinen nächsten persönlichen Dreijahresplan zu verwirklichen. Er meinte wohl, er habe seine ganze Kraft und seine ganze Seele hingegeben für seine Spieler. Das ist wahr.

Zahl der Guardiola-Gegner ist gestiegen

Es wird aber noch ein wenig Zeit vergehen müssen, bis alle das erkennen, wenn sie es überhaupt wollen. Die Zahl der Guardiola-Gegner ist im letzten Jahr bedrohlich angestiegen. Das hat viel zu tun mit der inhaltlichen und stilistischen Unbeugsamkeit des Katalanen, der sich den deutschen Regeln im Umgang mit dem hiesigen Fußball nie vollständig unterworfen hat. Er hat selbst bestimmt, wann seine Zeit beim an Mitgliedern gemessen größten Verein der Welt endet. Er hat bis zum heutigen Tag keinem gedruckten Medium ein exklusives Interview gewährt und keine Form von persönlicher Nähe und Einblick zugelassen. Die bayerische Zwangsfolklore rund um Weißbier und Oktoberfest absolvierte er stets mit sichtbarem Leiden. Und der Stab seiner spanisch-katalanischen Assistenten, Helfer und Berater wirkte stets wie ein Abschirmkommando gegen die grobe deutsche Realität.

Pep Guardiola, der intellektuelle Einzelgänger aus dem katalanischen Städtchen Santpedor, kommuniziert mit seiner Umwelt ausschließlich durch Fußball. Aber damit hat er etwas bewirkt, das über den FC Bayern und das verpasste Triple weit hinausgeht. Teile seines Ideals haben Deutschland in einem ganz anderen System zum WM-Titel 2014 verholfen. Begabte Kollegen wie Thomas Tuchel haben es zur Grundlage ihrer eigenen Weiterentwicklung gemacht, weshalb das Spiel von Borussia Dortmund dem des großen bayerischen Konkurrenten stärker ähnelt als jemals zuvor. Die Idee von maximaler Kontrolle durch Vorwärtsverteidigung und Ballbesitz wird die Mannschaft des FC Bayern nicht mit diesem Trainer verlassen. Und sie bekommt einen neuen Weltmann, der damit umzugehen weiß: Carlo Ancelotti, der die Champions League als Trainer schon dreimal gewonnen hat.

Der smarte Italiener muss sich wie Pep Guardiola an seinem Vorgänger messen lassen und wird sehr froh darüber sein, dass der ihm kein Triple vermacht hat.