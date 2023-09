Mit einem Video-Clip haben die Profis des FC Bayern München ihrem schwer verletzten Teamkollegen Holger Badstuber nochmals Mut zugesprochen. „Kopf hoch, Junge! Du bist so stark!“, sagte in dem kurzen Filmchen Franck Ribéry. „Wir versuchen diese Saison auch für dich zu gewinnen.“ Rechtsverteidiger Rafinha scherzte: „Holger! Ich kann auch Innenverteidiger spielen. Aber es ist besser, wenn du zurückkommst, mein Freund.“

Drei Tage nach seiner Operation am Sprunggelenk zeigte sich Badstuber, der für erste physiotherapeutische Maßnahmen an die Säbener Straße zurückgekehrt war, weiter zuversichtlich. „Es gibt definitiv Schlimmeres. Mein Blick geht schon wieder nach vorne.“

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist von dem Innenverteidiger beeindruckt. „Was mir an Holger gefällt, ist, dass er sofort wieder mit Optimismus an die Sache rangeht. Das ist wunderbar“, sagte er. Zugleich lobte er den Teamgeist beim FC Bayern. Vor dem Anpfiff beim Sieg in Augsburg am Sonntag trugen die Spieler spezielle T-Shirts, um Badstuber aufzumuntern. Die Mannschaft „tickt großartig, sie hat einen erstklassigen Charakter. Sie lamentiert nicht, sie spielt gut und gewinnt“, sagte Rummenigge. (dpa)