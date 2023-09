London/Madrid -Medienberichten zufolge hat der englische Club FC Chelsea großes Interesse an dem französischen Top-Stürmer Antoine Griezmann. Der Stürmer von Athletico Madrid erzielte in dieser Saison bereits 21 Tore in 36 Spielen. In der Champions League kommt er im laufenden Wettbewerb bereits auf sieben Treffer in 12 Spielen. Zuletzt sorgte er im Halbfinale für das Ausscheiden des FC Bayerns.

Der englischen Tageszeitung „The Guardin“ zufolge steht Griezmann ganz oben auf der Wunschliste von Antonio Conte, dem neuen Cheftrainer in Chelsea, ab kommender Saison. Der Club sei bereit ein Angebot von 100 Millionen Euro zu machen, um in der englischen Liga wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Antoine Griezmann steht mit Atheltico Madrid im Champions League-Finale und spielt um die europäische Krone. FC Chelsea hat die Qualifikation für die Europa League für die nächste Saison verpasst. Fraglich ist, ob der Franzose bereit ist in der nächsten Spielzeit komplett auf europäischen Wettbewerb zu verzichten. (ksta)