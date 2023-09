Hamburg -Öffentliche Termine sind lästig. Lächeln, etwas in die Kameras halten, gute Miene machen. Und sie kosten Zeit, die man für wichtigere Dinge nutzen könnte. Urlaub machen etwa.

In dem befindet sich derzeit Ewald Lienen. Bergwandern will der Trainer des FC St. Pauli, die Füße hochlegen, Freunde treffen – auf jeden Fall vier Wochen lang so wenig mit Fußball zu tun haben, wie nötig. In die Kaderplanung ist er trotzdem involviert. Aber für das offizielle Foto zur Transfervollzugsmeldung des Stürmers Marvin Ducksch (22) von Borussia Dortmund II war er nicht zu haben.

Sein Verein war aber erfinderisch, druckte eine Ewald-Lienen-Gesichtsmaske aus und streifte sie einem Mitarbeiter über, der sich mit dem professionell lächelnden Sportdirektor Thomas Meggle und der etwas irritiert dreinschauenden Neuverpflichtung zum offiziellen Fototermin begab. Hat sich der Verein mit dem falschen Ewald verzettelt? Wohl kaum: St. Pauli zeigt Humor und präsentiert die Lienen-Maske als echtes Unikat.