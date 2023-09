München -Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat dem scheidenden Münchner Trainer Pep Guardiola weitere Treffen mit seinem künftigen Arbeitgeber Manchester City erlaubt. „Alles überhaupt kein Problem“, sagte Rummenigge der „Bild“-Zeitung (Donnerstag). Zuvor war bekanntgeworden, dass Guardiola sich am Montag in Amsterdam mit ManCity-Sportdirektor Txiki Begiristain getroffen hatte. Der spanische Coach wird den deutschen Fußball-Rekordmeister am Saisonende verlassen und zum englischen Spitzenclub wechseln.

Guardiola traf sich am Montag mit dem ManCity-Sportdirektor in Amsterdam.

FC Bayern war darüber informiert.

„Pep Guardiola leistet bei uns jeden Tag nach wie vor hervorragende Arbeit. Intensiv und total konzentriert wie seit dem ersten Tag. Und was er an seinem freien Tag macht, ist seine Angelegenheit“, sagte Rummenigge. Es sei „völlig in Ordnung und legitim“, wenn Guardiola schon an seiner Zukunft in der Premier League arbeite. „Es wäre auch naiv anzunehmen, dass er damit erst nach dem 30. Juni beginnt“, sagte Rummenigge. Die Bayern empfangen am Samstag in der Bundesliga Werder Bremen, ehe am kommenden Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Juventus Turin ansteht. (dpa)