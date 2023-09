Köln -Der Chef der FDP-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, hat die Selbst-Stilisierung der rechtspopulistischen AfD als „Opfer“ der Altparteien in scharfen Worten angegriffen. Rülke nutzte einen Redeauftritt im Stuttgarter Landtag am vergangenen Freitag, um den Bundesvorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, der zugleich Chef der AfD im Landtag ist, scharf anzugreifen.

Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der FDP im Stuttgarter Landtag

Das anschließend von den Liberalen auf die Seite FDP-Liberté gestellte Video hat sich inzwischen zu einem Internet-Hit entwickelt. Bis Montag wurde es fast 486.000 Mal aufgerufen.

Rülke greift den Titel der von der AfD selbst beantragten Debatte – „Gefahr für die Demokratie durch zunehmende Missachtung der demokratischen Spielregeln durch gewählte Volksvertreter“ – und macht sehr schnell sehr deutlich, wo aus seiner Sicht die wirklichen Gefährder der parlamentarischen Demokratie in Deutschland sitzen: Zum Beispiel ganz rechts im Stuttgarter Landtag.

Die AfD stilisiere sich immer wieder als Opfer der „Altparteien“, und das sei dann auch schon fast ihr gesamtes Politik-Angebot. Dabei müsse man sich ständig fragen, welcher führende Funktionär zurücktreten werde, „weil er festgestellt hat, dass sich das Weltbild der AfD von der Erde als eine Scheibe bedrohlich nah dem Rand nähert, wo man dann rechts herunterfällt“, berichtet auch das Medienmagazin meedia.de .

Jörg Meuthen, Fraktonschef der AfD im Stuttgarter Landtag

Zum Ende seines Redebeitrags weist Rülke darauf hin, dass der thüringische Rechtsaußen der AfD, Björn Höcke, mit seiner Aussage, er wolle für Deutschland außer einer tausendjährigen Vergangenheit auch eine tausendjährige Zukunft, die Diktion der Nationalsozialisten kopiere. „Das ist Nazi-Diktion“, ruft Rülke Meuthen zu unter dem starken Beifall der Landtagsfraktionen zu. „Und sowas verteidigen Sie!"

Der Beitrag wurde bislang fast 2900 Mal geteilt und 9500 Mal kommentiert.