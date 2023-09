Berlin/Düsseldorf -Wenn FDP-Chef Christian Lindner in den vergangenen Monaten vorgehalten wurde, seine Partei sei lediglich eine One-Man-Show, dann wies er das empört zurück. Am Montag stellte die FDP ihre Kampagne für die Bundestagswahl vor, und es dürfte nicht schwer zu erraten sein, wessen Konterfei auf den Plakaten zu sehen ist: Lindner. Lindner mit Fünf-Tage-Bart, offenes weißes Hemd, mal mit und mal ohne Sakko. Darauf angesprochen, reagierte der 38-Jährige gereizt. Ein wenig schlechte Laune sei ihm allerdings zugestanden. Denn am Montag erschien ein Buch seines politischen „Ziehvaters“ Gerhard Papke. Der frühere FDP-Fraktionschef beschreibt Lindner darin als selbstverliebten Opportunisten.