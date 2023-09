Peking -Mit einem Glas voll Kot am Rednerpult hat Microsoft-Gründer Bill Gates in Peking zu einer weltweiten Toiletten-Revolution aufgerufen. Der Mangel an sauberen sanitären Anlagen verursache Krankheiten, durch die jedes Jahr rund eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren ums Leben kämen, sagte Gates am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt auf einer Messe für innovative Toiletten-Technologien, die ohne Kanalisation auskommen.



Den wirtschaftlichen Schaden durch Gesundheitskosten und den Ausfall an Produktivität und Löhnen bezifferte Gates auf 223 Milliarden US-Dollar (195 Milliarden Euro).



Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung habe keine sauberen Sanitäranlagen, um einem gesunden und produktiven Leben nachzugehen, sagte Gates. Auch bleibe mehr als die Hälfte der menschlichen Hinterlassenschaften unbehandelt.



„Vor einem Jahrzehnt hätte ich nie gedacht, dass ich so viel über Kot wissen würde“, sagte Gates, der zu den reichsten Menschen der Erde zählt. „Und ich habe ganz bestimmt nicht gedacht, dass Melinda mir sagen müsste, dass ich aufhören soll, am Abendbrottisch über Toiletten und Fäkalschlamm zu reden.“ (dpa)