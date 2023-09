Was für eine Blamage! Die pensionierte Englischlehrerin Yvonne Mason erhielt einen Brief des Weißen Hauses - und war wenig beeindruckt.

In wahrer Lehrer-Natur setzte sie den Korrekturstift an - und empfahl am Ende ein Korrekturprogramm. Denn der Brief aus dem Präsidentenbüro war voller Fehler.

Mason konnte es sich nicht verkneifen, den Brief samt Korrekturen auf ihrer Facebook-Seite zu veröffentlichen. „Ich habe einen Brief von Mr. Trump bekommen. Ich werde ihn morgen zurückschicken“, schreibt sie dazu.

Dabei wird deutlich: Trump hat Probleme mit der Groß- und Kleinschreibung. 11 Fehler finden sich darin. Und auch stilistisch hat der 45. Präsident der Vereinigten Staaten nicht viel drauf. „Greenville News“ sagte Mason, sie habe nie zuvor einen Text mit so vielen dummen Fehlern gelesen. (mz)