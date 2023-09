Berlin -Zur Besetzung neu geschaffener Stellen hat die Bundespolizei laut einem Pressebericht ihre Anforderungen an Bewerber gesenkt. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppen in ihren Montagsausgaben berichten, hob die Bundespolizei bei den Deutschtests für den mittleren Dienst die Fehlertoleranz im Diktat an.



Auch seien beim Fitnesstest Weitsprung und Liegestützen durch einen Pendellauf ersetzt worden. Wie die Funke-Blätter von der Bundespolizei erfuhren, gehen dort allein im laufenden Jahr 853 Beamte in den Ruhestand. Zugleich habe der Bundestag zusätzliche Stellen genehmigt. Brutto kämen bei der Bundespolizei im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2150 Planstellen hinzu. (afp)