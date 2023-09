Cleveland -Ohne jede politische Erfahrung gehören Donald Trumps älteste Kinder Ivanka, Eric und Donald Jr. zu den engsten Beratern des polarisierenden Politikers, der gerade offiziell als Präsidentschaftskandidat der Republikaner abgesegnet wurde. Standen sie zu Beginn noch im Hintergrund, so traten sie in den letzten Monaten immer mehr in die Öffentlichkeit - nicht immer positiv. Über Facebook werden die Kinder nun abermals zum Ziel harscher Kritik.

Donald Trumps Auftritt beim Parteitag der Republikaner wird zu einem großen Teil von seiner Familie gestützt. Mit großen Worten lobten seine Kinder Trump als Vater und Politiker. So sagte der Junior über seinen Vater:

Was andere für unmöglich halten, macht er möglich

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit ihrem Beistand für den umstrittenen Präsidentschaftskandidaten werden die Kinder jedoch selbst zur Zielscheibe. Erneut sind auf Facebook Bilder aufgetaucht, auf denen Donald Trump Jr. zu sehen ist, wie er den abgeschnittenen Schwanz eines Elefanten in die Höhe hält. Den hatte er auf einer Großwildjagd in Afrika erlegt. Die Bilder von Eric und Donald Jr. hatten im August 2015 schon einmal die Runde gemacht und für große Empörung gesorgt. Auch Bilder mit einer erlegten Großkatze und einem Büffel sind zu sehen. In den Kommentaren werden die Aufnahmen von der Facebook-Gemeinschaft als „abstoßend“ abgestraft.

Die Bilder, die erstmals vor einem Jahr veröffentlicht wurden, hat US-Autor Kevin Sessums wieder ausgegraben - und abermals gehen sie viral. Nachdem Melania Trump gerade erst abtauchen musste, um Vorwürfen zu entkommen, sie habe für eine Rede bei Michelle Obama abgekupfert, kommt der erneute Shitstorm zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für Familie Trump. (ko)