Immer mehr Menschen melden sich bei der Arbeit wegen psychischer Probleme krank. Das geht aus einem neuen Bericht des AOK-Bundesverbandes hervor. Mit der Zahl der psychisch Erkrankten steige auch die Ausfallzeit pro Arbeitnehmer.



„Kritische Lebensereignisse haben eine Relevanz für Unternehmen: Sie widerfahren den Mitarbeitern vergleichsweise häufig und der Einfluss auf ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist groß“, sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).



Für ihren „Fehlzeiten-Report 2017“ befragte das Wissenschaftliche Institut der AOK 2000 Beschäftigte zwischen 16 und 65 Jahren. Die Ergebnisse zeigen: 2016 betrugen die Ausfallzeiten bei psychischen Erkrankungen pro Fall 25,7 Tage. Sie lagen damit an der Spitze aller Erkrankungen und waren mehr als doppelt so lang wie der Durchschnitt mit 11,7 Tagen je Fall.



Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer fühlen sich in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt

Somit stieg in den vergangenen zehn Jahren sowohl die Zahl der psychisch Erkrankten insgesamt, als auch die Ausfallzeit je Patient. Weiterhin geht aus dem Bericht hervor, dass 58,7 Prozent der Beschäftigten von körperlichen und 79 Prozent von psychischen Problemen durch Lebenskrisen belastet seien.



Infolgedessen fühlten sich mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer, also 53,4 Prozent, in der eigenen Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Knapp die Hälfte, also 48,8 Prozent, gab an, trotz privater Probleme wie Scheidungen oder Todesfälle, zur Arbeit gegangen zu sein. „Das ist der sogenannte Präsentismus. An dieser Stelle muss klar gemacht werden, dass man Verständnis für solche Fälle hat“, sagt Schröder.



Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Führungskraft bei Krisen eine wichtige Rolle einnimmt. So geht eine positive Bewertung der Führungskraft mit einem besseren Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen im Betrieb einher.



Deutsche Bahn richtet Mitarbeiter-Betreuungsprogramm ein

Die Deutsche Bahn hat sich dieses Themas schon Mitte der 90er angenommen. So wurde ein Mitarbeiter-Betreuungsprogramm eingerichtet, um bei traumatischen Situationen zu helfen. „Gerade Lokführer sehen sich großen Belastungen ausgesetzt, wenn sich jemand vor den Zug wirft“, sagt Christian Gravert, Leiter des Gesundheitsmanagements bei der Deutschen Bahn.



Zahlen belegen, dass sich etwa 700 Menschen pro Jahr vor einen einfahrenden Zug werfen. Für die Fahrer ist das ein fürchterliches Ereignis. Sie werden deswegen schon während der Ausbildung mit diesem Thema konfrontiert. Hinzu kommt ein systematisches Betreuungskonzept aus geschulten Kollegen, Ärzten und Psychologen.



„Wir arbeiten präventiv. Mit Videosequenzen und Gesprächen werden solche Situationen gedanklich intensiv durchgespielt. Das Seminar ist Pflicht in der Berufsausbildung“, sagt Gravert. Außerdem bietet die Deutsche Bahn auch die Möglichkeiten in einen anderen Bereich zu wechseln, eine längere Auszeit zu nehmen oder sich Hilfe bei einer Nachbetreuung zu holen.

Demografischer Wandel bedeutet häufigere psychische Krisen

Auch der Einfluss des Alters spiele eine große Rolle bei Konflikten. Während jüngere Arbeitnehmer häufiger mit Problemen wie „Trennung vom Partner“ oder „Streit oder Mobbing am Arbeitsplatz“ zu kämpfen haben, setzten sich Ältere mit Ereignissen wie „Schwere Erkrankungen in der Familie“ und „Tod des Ehepartners“ auseinander.



„Aufgrund des demografischen Wandels werden Unternehmen künftig verstärkt mit den älter werdenden Belegschaften und damit verbundenen häufigeren Krisen der Mitarbeiter konfrontiert sein“, erklärte WIdO-Geschäftsführer Schröder.



Daher sollten sich die Unternehmen nach Ansicht der Krankenversicherung mehr um die Leiden ihrer Mitarbeiter kümmern. „Wenn Krisen sowohl aus Sicht des Betriebes als auch des betroffenen Beschäftigten gut gemeistert werden, können beide Seiten gestärkt aus ihr hervorgehen“, sagt Schröder.



Nichtsdestotrotz seien die Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements stark von der Größe des Unternehmens abhängig, bemängelt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. „98 Prozent aller deutschen Unternehmen haben weniger als 50 Mitarbeiter. Sie verfügen in den meisten Fällen nicht über die Ressourcen, ein umfassendes Bündel an Gesundheitsmaßnahmen anzubieten.“

An dieser Stelle müsse das Präventionsgesetz nachgebessert werden. Litsch fordert mehr finanzielle Mittel durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und eine einheitliche Datenbasis für Länder und Kommunen. Dort könnten sie ihre Probleme aufführen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.



Insgesamt blieb der Krankenstand bei den 12,5 Millionen AOK-Versicherten 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit 5,3 Prozent jedoch stabil. Damit fehlte jeder Beschäftigte im Durchschnitt 19,4 Tage aufgrund einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.