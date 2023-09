Ich fange mal an mit: Sarrazin hat Recht. Wer den Koran liest, der ist nicht etwa von dessen Schönheit überwältigt, wie Navid Kermani uns glauben machen wollte, sondern eher angewidert von den dauernden Beschimpfungen gegen die, die dem Propheten nicht folgen. Wer sich die Mühe macht, die Stellen zu sammeln, die sich gegen die Ungläubigen wenden, die ihnen mit ewigen Höllenstrafen drohen, der wird eine stattliche Liste zusammenbekommen.



Sarrazin hat den Koran gelesen und ist entsetzt. Das hat etwas Rührendes. „Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ heißt sein neues Buch (Finanzbuchverlag 495 Seiten, 24,99 Euro). Wenn er erklärt, der Koran kenne Liebe und Barmherzigkeit nur für die Gläubigen, dann stimmt das, aber hat Thilo Sarrazin auch einmal das Neue Testament danach befragt, was mit denen passieren wird, die Jesus nicht folgen?

Sarrazin ist der erheiternde Fall eines religiös desinteressierten Agnostikers, der im hohen Alter einen der Grundtexte einer der großen Weltreligionen durchliest und entrüstet feststellt: Das lässt sich mit unseren westlichen Werten nicht vereinbaren. Er hat völlig recht damit. Es wäre allerdings auch ein Wunder, wenn der Text eines arabischen Glaubenskriegers des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts das täte.

Der Hass auf das religiöse Vorbild

Hinzu kommt noch, dass Mohammed es mit seinen Predigten und Visionen darauf angelegt hatte, Juden- und Christentum zu übertreffen. Als die ihm nicht folgten, war die Wut groß. Man kann das immer wieder lesen. Man erinnere sich an die Äußerungen in der christlichen Literatur gegen die Juden, um sich klarzumachen, wie stark der Hass auf das Vorbild ist, das nicht bereit ist, den Weg des Schülers zu gehen.



Wer sich einem religiösen Text nähert, der hat es fast immer mit einem absoluten Wahrheitsanspruch zu tun. Das macht ihn, da hat Sarrazin recht, ungenießbar für einen modernen Zeitgenossen. Das gilt allerdings nicht nur für den Koran, sondern ebenso für die Texte des Christentums und das gilt auch für die von Sarrazin gleich zu Beginn des Buches gelobte Reformation. Sie predigte nicht „das Sichbeugen vor den Gesetzen der Logik und des wissenschaftlichen Denkens“. Das hatten andere vor und neben Luther getan.



Luther predigte eben jenen Fundamentalismus – „solo scriptura“ – gegen den Sarrazin zu Recht anstürmt. Er sieht diesen Fundamentalismus nur im Islam. Das gibt seiner Sache einen Drive ins Aberwitzige. Hätte er statt in den Koran in die europäische Geschichte geschaut, so wäre ihm klargeworden, dass auf Luther nicht die Aufklärung, sondern der Dreißigjährige Krieg folgte. Ein Bürgerkrieg, in den sich tausend und mehr Motive mischten, der aber durchtränkt war von dem Konflikt zwischen Katholizismus und Protestantismus.

Entwicklungen sind nicht einfach hochzurechnen

Wer nicht begreift, was die christliche Reformation war, der hält in der islamischen Welt vergeblich nach einer islamischen Reformation Ausschau. Wer Luthers Botschaft liest, der weiß, dass es ihm um die Wiederherstellung der wahren Botschaft, um die Herstellung einer wirklichen „Gemeinschaft der Gläubigen“ ging. Wer draußenblieb, war verdammt. Das war die Botschaft Christi, das war die Botschaft Luthers. Wer das weiß, der gewinnt den Eindruck, dass die islamische Welt im Augenblick erschüttert wird von einer Reihe von Reformationen. Von einander um die Vorherrschaft ringenden Fundamentalisten.



Die agieren auf Kosten unterschiedlichster Bevölkerungen, die sehr unterschiedlich reagieren auf die verschiedenen fundamentalistischen Angebote. Diese Bevölkerungen und nicht etwa die „Ungläubigen“ sind die Hauptangriffsziele der muslimischen Terroristen. Das „Stockholm-Syndrom“, die „Identifikation mit dem Aggressor“ ist keine Erfindung von Sozialpsychologen. Wir können das zur Zeit täglich beobachten. Wir sehen aber auch, dass Entwicklungen nicht einfach hochzurechnen sind. Es gibt immer neben den Tendenzen die „entgegenwirkenden Ursachen“. Die Unterstützung für das Regime im Iran etwa hat sich seit 1979 immer wieder verschoben. Dabei hat auch die Politik des Westens eine Rolle gespielt.

Mehr Angst vor rechten Truppen

Sarrazins „Feindliche Übernahme“ bietet folgendes Weltgemälde: Der rationale, demokratische Westen, in dem Menschenrechte und die Gesetze der Logik regieren, wird zunehmend eingekreist von einer muslimischen Weltgemeinschaft, die aus der Verblendung ihres wissenschafts- und menschenfeindlichen Glaubens nicht nur nicht herauskommt, sondern vielmehr ihr Heil darin sieht, immer tiefer darin zu versinken. Diese Menschen, das ist in Sarrazins Augen eine unumstößliche und unabänderliche Tatsache, vermehren sich deutlich stärker als die westlichen Demokraten das tun. In der Pressekonferenz meinte er, eine Muslima bekomme eben mehr Kinder als eine „deutsche Diplomingenieurin“.



Thilo Sarrazin hat Angst. Jedenfalls will er Angst machen. Angst vor jener Welle aus muslimischer Brutalität und Ignoranz, unter der wir begraben werden, wenn wir uns nicht endlich zur Wehr setzen. Er schreibt: „Der Kern meiner Sorgen liegt im Folgenden: Die Europäer haben durch die Kombination von Wissenschaft und Technik, Herrschaft des Gesetzes und Demokratie, ein bestimmtes Zivilisationsmodell geschaffen, dessen Freiheit und Wohlstand sehr attraktiv sind. Dieses Modell funktioniert aber nur, wenn es von den Menschen auch gelebt und verinnerlicht wird.“ Wo er Recht hat, hat er Recht.



Es fehlt nicht an muslimischen Terroristen im Land. Aber mehr Angst machen mir Horden nicht-muslimischer Mitbürger, die durch Deutschlands Innenstädte ziehen, um Ausländer zu klatschen. Die Gefahr für unser Zivilisationsmodell kommt nicht von schwangeren Musliminnen, sondern von diesen Truppen. Und von jenen Herrschaften, die sie zu Verteidigern eines von Muslimen bedrohten Rechtsstaates umdeuten.

Selbstverständlich gibt es Muslime in Deutschland, die der Gedanke für ein Kalifat auch in Deutschland zu kämpfen beflügelt. Aber wie viele sind es? Sind sie eine Gefahr? Irre gibt es überall und man muss ihnen entgegentreten. Mit Argumenten, mit der Polizei, mit den Gesetzen und hier und da auch mit ein wenig Nachbarschaftshilfe.

Auch der Katholizismus galt mal als Hemmnis für den Fortschritt

„In Europa gab es bis vor wenigen Jahrzehnten kaum nennenswerte Gruppen nichteuropäischen Ursprungs“ schreibt Sarrazin. Recht hat er. Hitler hatte gerade fast erfolgreich unter anderem die Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma und anderer „minderwertiger Rassen“ betrieben. Sarrazin anschließender Satz lautet: „Hier lebten europäische Weiße, und soweit sie eine Religion hatten, war diese christlich.“ Als ich 1952 mit meinen Eltern nach Jugoslawien ging, erklärte mein Vater dem Sechsjährigen, ich würde jetzt merkwürdig gekleidete Männer sehen und verschleierte Frauen. Ich solle mir das ruhig anschauen und nicht einfach loslachen. Die hätten einen anderen Glauben, den müssten wir respektieren. Das war Europa noch nach dem Nazivölkermord. Ein halbes Jahrhundert davor war halb Südosteuropa muslimisch.



Sarrazin geht davon aus, dass der Islam und die moderne Welt weder technologisch noch politisch kompatibel sind. Ich erinnere mich, und Sarrazin wird sich auch daran erinnern, dass wir in der frühen Bundesrepublik immer wieder Erörterungen darüber hatten, wie weit der Katholizismus ein Hemmnis für den Fortschritt sei. Das auf Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich angewiesene Bayern mit seinen miserablen Bildungszahlen, seiner hinterherhinkenden Industrialisierung, schien ein ewiges Problem. Die Lage hat sich gewaltig geändert, ohne dass in Bayern das Neue Testament verbrannt oder die Priester aufgehängt wurden.

Wer kann sagen, was in 50 Jahren ist?

Statistik ermöglicht die Verbindung von allem mit allem. So entstehen Zusammenhänge, die morgen wieder auseinandergerissen werden. Heinz Buschkowsky, der ehemalige Bürgermeister von Neukölln, erinnerte seinen Freund Thilo auf der Pressekonferenz in Berlin, auf der das Buch vorgestellt wurde, daran, dass doch niemand sagen könne, wie die Lage in 50, 60 Jahren sei. Ob dann wirklich wie Sarrazin meint, die Muslime in Deutschland die Mehrheit stellen werden.



Sarrazin antwortete darauf nonchalant: „Ich habe die Trends hochgerechnet. Wenn die sich ändern, dann ändern die sich eben.“ Aber jetzt schon einmal die Möglichkeit abschaffen, gegen die Ablehnung eines Asylantrages zu klagen – diesen Vorschlag nimmt er nicht zurück. Thilo Sarrazin geht es null um den Rechtsstaat. Wenn der ihn daran hindert, Ausländer abzuweisen, dann schafft er ihn eben ab. Sarrazin ist ein Jäger, der so tut, als werde er gejagt.

