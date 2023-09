Dessau -Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robrahat die Absage der Stiftung Bauhaus Dessau an die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet erneut verteidigt.Es handele sich nicht um einen Eingriff in die Kunstfreiheit und die Programmfreiheit des ZDF, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei einer Debatte im Magdeburger Landtag.

Das Bauhaus stelle seine Bühne dem ZDF für die Konzertreihe zdf@bauhaus zur Verfügung. Die Programmhoheit über das Bauhaus und seine Bühne habe die Direktorin der Stiftung Bauhaus. „Niemand kann ihr diese nehmen. Wenn sie der Meinung ist, dass ein Auftritt nicht mit den Grundsätzen des Bauhauses vereinbar ist, darf sie auch nein sagen“, sagte Robra.

Entscheidung für die Absage hat die Stiftung getroffen

Robra ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Bauhaus Dessau. Direktorin Claudia Perren habe ihn vor der Absage um Rat gefragt, sagte Robra. „Wir haben das diskutiert.“ Die Entscheidung habe Perren getroffen.

Zuvor hatte auch die Dessauer Bauhaus-Direktorin die Absage verteidigt. „Es war nie mein Anliegen, die Freiheit der Kunst einzuschränken“, sagte sie im Interview von „Zeit online“. Sie habe sich aus zwei Gründen gegen den Auftritt der Band im Bauhaus entschieden: „Wir wollten Rechtsradikalen vor dem Bauhaus keine Plattform bieten. (...) Zweitens ist das Bauhausgebäude eine Unesco-Weltkulturerbestätte, die eines ganz besonderen Schutzes bedarf, auch rein physisch.“

Rechte Gruppierungen hatten im Internet zum Protest gegen das Konzert der Band aufgerufen. Die Absage trifft eine linke Musikgruppe, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagiert, und war auf heftige Kritik gestoßen.

Bauhaus-Direktorin räumt Fehler in der Kommunikation ein

Perren sagte, sie habe die Musik der Band gar nicht gekannt. Es sei ihr nur um die Vermeidung einer Eskalation und einer möglichen Beschädigung des Bauhauses gegangen. „Sie dürfen über unsere Bauhausbühne nicht mal mit kratzigen Schuhen gehen, da darf kein Nagel in die Wand, ohne dass wir das mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen haben“, erläuterte die Direktorin. Sie räumte zugleich Fehler in der Kommunikation ein.

(dpa)