Berlin -Hunderttausende Schülerinnen und Schülern nutzen die großen Ferien, um sich etwas dazu zu verdienen. Dabei ist manche Einschränkung zu beachten: So dürfen Minderjährige beispielsweise nicht zu gefährlichen Tätigkeiten herangezogen werden, Nachtarbeit ist ebenfalls verboten.

Die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat Tipps und Ratschläge aufgelistet, die jungen Leuten helfen können, ihre Rechte durchzusetzen. Unsere Zeitung stellt die zentralen Punkte vor.

Entlohnung

Zunächst die schlechte Nachricht: Minderjährige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Ausnahme verhindern, dass junge Leute nach der Schule eine ungelernte – vermeintlich gut bezahlte – Tätigkeit annehmen, anstatt eine Berufsausbildung zu absolvieren. Denn auch Azubis bekommen den Mindestlohn nicht.

Allerdings müssen Ferienjobs fair – und das heißt: nicht sittenwidrig – bezahlt werden. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch liegt Sittenwidrigkeit vor, wenn „jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen“. Das ist zwar recht allgemein formuliert, die DGB-Jugend rät aber dazu, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen und im Zweifel nach einer besser bezahlten Beschäftigung Ausschau zu halten.

Immerhin einen Vorteil haben Ferienjobs: der Bruttolohn entspricht dem Netto. Denn Beiträge in die Rentenkasse, an die die Krankenversicherung oder andere Sozialabgaben müssen nicht entrichtet werden. Steuern werden erst oberhalb des Freibetrags von 735 Euro pro Monat fällig und werden selbst dann in aller Regel über den Lohnsteuerjahresausgleich zurück gezahlt.

Arbeitszeiten

Bis einschließlich des 14. Lebensjahres ist Erwerbsarbeit eigentlich verboten. Ausnahme sind bezahlte Hilfstätigkeiten für 14-Jährige von bis zu zwei Stunden täglich, in der Landwirtschaft sind drei Stunden erlaubt. Die Eltern müssen dem aber zustimmen. Für 15- bis 17-Jährige gilt eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche. Erlaubt sind Arbeitszeiten zwischen 6 Uhr morgen und 20 Uhr abends, für mindestens 16-Jährige gilt 22 Uhr als spätester Feierabend, in Mehrschichtbetrieben sogar 23 Uhr. Wochenendarbeit ist, von wenigen Ausnahmen wie etwa Sportveranstaltungen abgesehen, verboten.

Auch die Pausenzeiten sind im Jugendschutzgesetz klar geregelt: Junge Leute mit täglichen Arbeitszeiten zwischen viereinhalb und sechs Stunden haben Anspruch auf mindestens 30 Minuten Pause, bei längeren Einsatzzeiten sind es 60 Minuten. Für alle Ferienjobs gilt eine Höchsteinsatzdauer von vier Wochen pro Jahr. Denn die Ferien sollen vor allem der Erholung dienen.

Arbeitsinhalte

Grundsätzlich muss es sich bei Ferienjobs um leichte Tätigkeiten handeln, etwa um Botengänge oder Gartenarbeit. Schwere, riskante oder gesundheitlich beeinträchtigende Arbeiten sind verboten. DGB-Jugendsekretärin Manuela Conte rät dazu, in jedem Fall einen Arbeitsvertrag abzuschließen, in dem Inhalt und Aufgaben, Arbeitszeiten und Entlohnung klar geregelt sind.

Unfallschutz und Hilfe

Ferienjobber sind über die Unfallversicherung des Arbeitgebers vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Tätigkeit abgesichert. Das gilt auch für die Wege zur Arbeitsstelle und nach Hause. Werden gesetzliche Regelungen vom Arbeitgeber missachtet, sollten die Aufsichtsbehörden – in der Regel die kommunalen Gewerbeaufsichtsämter – benachrichtigt werden. Dieser Ratschlag des DGB dient auch der Prävention. Denn Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz werden mit empfindlichen Geldbußen geahndet. Für gesetzeskonforme Arbeitsbedingungen zu sorgen, liegt insofern auch im Interesse der Arbeitgeber.