Berlin -Ein Einjähriger war aus Versehen alleine in einem Fernreisebus von München in Richtung Berlin unterwegs. Während seine Mutter in heller Aufregung war, hat das Kind allerdings seelenruhig geschlafen.

Die 22 Jahre alte Frau hatte ihren schon eingenickten Sohn am Sonntagabend in dem Bus platziert und dem Busfahrer gesagt, sie müsse noch schnell aufs Klo. Der Mann ging nach Polizeiangaben vom Montag jedoch fälschlicherweise davon aus, die Mutter meine die Toilette an Bord - und fuhr los.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Fahrer aber zunächst nicht telefonisch erreichen konnte. Kurzerhand nahmen die Beamten mit der Mutter im Fahrzeug „die Verfolgung“ auf. Als der Kontakt zum Busfahrer hergestellt war, vereinbarten sie ein Treffen in Ingolstadt, wo die Familie wieder zusammengeführt wurde. (dpa)