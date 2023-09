Hamburg -Zum ersten Todestag des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD) am Donnerstag erweitert der Hamburger Flughafen seinen Namen. Im Beisein von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Schmidts Tochter Susanne Schmidt-Kennedy erhält der Airport der Hansestadt im Rahmen eines Festempfangs (15.00 Uhr) offiziell den Namenszusatz „Helmut Schmidt“.

Mit dem Schritt wollen Flughafen und Stadt den früheren Bundeskanzler würdigen, der am 10. November 2015 im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Hamburg-Langenhorn nahe dem Flughafen starb. Der SPD-Politiker war zwischen 1974 und 1982 Bundeskanzler und einer der prägenden Protagonisten deutscher Nachkriegspolitik. Der gebürtige Hamburger war zu Lebzeiten unter anderem auch Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats des Flughafens. (afp)