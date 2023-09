Aschaffenburg - Am Ostersonntag haben Kurden in Aschaffenburg eine von Türken organisierte Demonstration angegriffen, die sich gegen den „Terror“ der kurdischen PKK und der Dschihadistenmiliz IS richtete.

Nach einem Angriff auf eine von Türken organisierte Anti-Terror-Demonstration in Aschaffenburg hat die Polizei 36 Kurden festgenommen.

Die Demo richtete sich gegen die kurdische PKK und die Dschihadistenmiliz IS.

Angreifer verschanzten sich nach Polizei-Eingriffen in einem Haus und bewarfen die Beamten.

Die Polizei nahm nach Angaben vom Montag insgesamt 36 Kurden vorläufig fest, die sich in einem Haus verschanzt und Beamte mit Böllern und Steinen angegriffen hatten. Gegen die Kurden im Alter von zwischen 15 und 40 Jahren werde nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs und versuchter gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Angreifer bewarfen Beamte

Die Demonstration der Türken unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Terror - Demo gegen PKK und ISIS“ mit 600 Beteiligten war am Sonntagnachmittag von etwa 30 Kurden mit Böller- und Steinwürfen angegriffen worden. Nachdem die Polizei einschritt, flüchteten die Angreifer den Angaben zufolge in ein Haus und bewarfen die Beamten vom Dach aus mit Steinen und Feuerwerkskörper.

Nachdem die Polizei dann am späteren Nachmittag mit starken Kräften und Hunden in das Haus eindrang, ließen sich dort insgesamt 36 Menschen ohne Widerstand vorläufig festnehmen. Die Polizei war bis nach Mitternacht auf der Straße, um ein Zusammentreffen zwischen türkischen und kurdischen Gruppen zu verhindern, wie ein Sprecher mitteilte. (afp)