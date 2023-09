Kiel -Ein Feuer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht zu Mittwoch einen Millionenschaden angerichtet. Das Gerätehaus sei ausgebrannt. Der Schaden liege bei rund fünf Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Im Morgengrauen stellen die Experten einen Millionenschaden fest.

Fahrzeuge, Geräte und Dach der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen sind völlig zerstört.

Ausgebrannte Löschfahrzeuge stehen in Kronshagen bei Kiel (Schleswig-Holstein) im Gerätehaus. dpa

Der Brand habe fünf Fahrzeuge und sämtliche Geräte zerstört. Ein Großteil des Daches sei eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem Gerätehaus waren den Sprechern zufolge keine Menschen, im benachbarten Verwaltungsgebäude habe der Gerätewart geschlafen. Er habe den Alarm gehört und die Feuerwehr gerufen. Das Verwaltungsgebäude blieb unbeschadet.

70 Einsatzkräfte aus Kiel und Rendsburg waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

(dpa)