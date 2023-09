Dierdorf/Berlin -Nach dem Brand eines ICE-Fernzugs auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln soll sich am Mittwoch der Verkehrsausschuss des Bundestags mit dem Thema befassen. Auf Antrag der FDP-Fraktion soll es um den unterschiedlichen Brandschutz in verschiedenen ICE-Baureihen gehen. Insbesondere Fotos des ICE-Wracks und des zerstörten Gleisbetts sorgten für Gesprächsbedarf, erklärte der FDP-Bahnexperte und Karlsruher Bundestagsabgeordnete Christian Jung am Dienstag. Er forderte eine Aufklärung der Bundesregierung und der Deutschen Bahn.

Auslöser für das Feuer im Wagen des ICE war nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei ein technischer Defekt. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern aber weiter an. „Das kann sich noch über Wochen hinziehen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) am Dienstag. Die Untersuchungen laufen derzeit in zwei Werken der Deutschen Bahn in Krefeld und Frankfurt-Griesheim.



Die @fdpbt hat Debatte um den unterschiedlichen #Brandschutz in #ICE-Baureihen im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur für Mittwoch (17.10.2018) beantragt. Wir fordern eine Aufklärung von der #Bundesregierung und der #DeutschenBahn. #Dierdorf #Sicherheit #ICEBrand — Christian Jung (@c_jung77) October 16, 2018

Das Feuer in dem ICE war am Freitagmorgen bei Dierdorf in der Nähe von Neuwied in Rheinland-Pfalz ausgebrochen. 510 Passagiere wurden aus dem Zug gebracht. Fünf Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.



Wichtige Fernverbindungist weiterhin gesperrt

Die wichtige Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt-Flughafen ist seit dem Brand gesperrt. Die Bahn hat unter anderem Schäden an Gleisen, Signaltechnik und Oberleitung festgestellt. Während der Streckensperrung werden Fernzüge zwischen Köln, Montabaur und Frankfurt-Flughafen über Koblenz und Mainz umgeleitet. Reisende müssen sich auf Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden einrichten. Die Bahn geht derzeit davon aus, dass der Abschnitt bis zum Ende dieser Woche gesperrt bleibt. (dpa/red)