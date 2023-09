Jaime Primak Sullivan ist stolze Mutter dreier Kinder. Doch so sehr die Produzentin und Bloggerin ihren Nachwuchs liebt, manchmal muss ein mahnendes Wort eben sein.

Auf Facebook veröffentlichte Sullivan eine Geschichte, die hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt begeistert.

„Ich bin die fieseste Mutter aller Zeiten“, beginnt die 39-Jährige ihren Post. Dann erzählt sie von ihrem Ausflug mit den fünf, sieben und acht Jahre alten Kindern zu einem Restaurant der Kette „Dairy Queen“.

„Keiner sagte danke“

Ihr Nachwuchs durfte sich dort nach dem Abendessen für einen Nachtisch entscheiden und wählte geschlossen Eiscreme.

Als die Bedienung – „eine junge Lady, vielleicht 17“ – nach nur etwa fünf Minuten das Dessert brachte, traute Sullivan ihren Augen kaum: Ihre Kinder haben das gute Benehmen offenbar zu Hause gelassen.

„Keiner schaute ihr in die Augen, keiner sagte 'Danke'. Nicht zu ihr und nicht zu mir.“

Das konnte die Mutter so nicht stehen lassen. „Ich zählte in meinem Kopf bis 10, als die Kinder sich in ihr Eis gruben und aus dem Laden gingen“, schreibt Sullivan.

Das Eis war für die Tonne

Eine erhoffte höfliche Reaktion blieb aus – und so griff sie zu radikalen Maßnahmen: Die Desserts ihrer Kinder wurden kurzerhand eingesammelt und in den nächsten Mülleimer geworfen.

Als sich ihr Nachwuchs von dem Schock erholt hatte und die Hysterie langsam nachließ, erfuhren die Kinder, warum ihre Mom dieses unfassbare Verbrechen begangen hatte...

Ich erklärte ihnen, dass wenn sie Glück haben, sie eines Tages den Beruf der jungen Lady ausüben dürfen. Und dann würde ich hoffen, dass Menschen ihnen wirklich in die Augen gucken und 'Danke' sagen. Meine Kinder sind zu alt, als dass sie ohne Manieren und ehrlichem menschlichem Anstand durch den Tag gehen.

300.000 Likes in zweieinhalb Tgaen

Auf Facebook hagelte es dafür unzählige positive Kommentare.

„Als jemand, der im Restaurant arbeitet und ständig mit ignoranten Menschen zu tun hat, sage ich: 'Danke!'“ oder „Du bist nicht die gemeinste, sondern vielleicht einer der schlausten Mütter überhaupt!“ sind nur zwei der Rückmeldungen von Müttern, die Sullivan in ihrem Vorhaben unterstützen, aus ihren Kindern bessere Menschen zu machen.

Zweieinhalb Tage, nachdem die 39-jährige Mutter ihr Erlebnis bei Facebook postete, haben bereits 300.000 Menschen den Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert.

(mah)