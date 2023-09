Charlotte -Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat dem Fußball-Weltverband FIFA und dem Europaverband UEFA neue Dispute mit den europäischen Spitzenklubs angekündigt. „Ich habe bald einen Termin mit der Spieler-Gewerkschaft FIFPRO. Wir Klubs werden auch im Sinne der Spieler nicht mehr akzeptieren, dass Turniere weiter aufgebläht werden. Es gibt eine dramatische Entwicklung bei den Wettbewerben der Nationalmannschaften. Das muss korrigiert werden. Es wird eine Initiative geben, die weder der UEFA noch der FIFA gefallen wird“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im Gespräch mit der Bild am Sonntag.

Aber auch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gäbe es Gesprächsbedarf, wie der 60-Jährige am Rande der US-Tour der Bayern erläuterte. „Unser größter Konkurrent im Sponsoring ist nicht Borussia Dortmund - sondern die deutsche Nationalmannschaft! Wir bezahlen die Spieler mittlerweile in einer noch vor zehn Jahren nicht vorstellbaren Höhe. Und der DFB und alle anderen Verbände nutzen unsere Spieler für Länderspiele und Sponsoren-Termine“, sagte Rummenigge und ergänzte kämpferisch: „Wir haben einen wichtigen Vertrag mit unserem Gesellschafter Audi. Während der EM wurde aber beim DFB die gesamte Klaviatur von Mercedes Benz hoch und runter gespielt - mit unseren Spielern! Das kann und wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wir werden die Verbände im Zweifel an die Rechtslage und ihre Verantwortung erinnern.“

Keine Schwächung der Nationalmamnnschaft geplant

Schwächen wolle er die DFB-Auswahl aber nicht. Deswegen werde auch nicht darüber diskutiert, künftig keine Spieler mehr abzustellen: „Das wäre falsch. Ich habe selber 95 Länderspiele gemacht und weiß, welchen Wert die Nationalelf für jedes Land hat. Den Wert sollte niemand mindern. Aber: Die Verbände tragen bei den Spielern keine Gehaltskosten.“

Schindet Eindruck: Carlo Ancelotti (l.) und Karl-Heinz Rummenigge bilden das neue erfahrene Duo in München. Bongarts/Getty Images

Champions League statt Super League

Noch wichtiger ist Rummenigge aber, dass FIFA und UEFA ihre Turniere nicht noch weiter aufblähen: „Die EM hat es zum Beispiel gezeigt. Es war keine kluge Entscheidung, das Teilnehmerfeld auf 24 Mannschaften zu vergrößern. Es ging dabei um Politik, um Finanzen, und so etwas führt zu immer mehr Spielen, zu immer größeren Belastungen für die Spieler.“ Dies würden sich die Klubs nicht länger gefallen lassen, so Rummenigge.

Gleichzeitig sprang Rummenigge aber auch der UEFA zur Seite, indem er die Gründung einer neuen europäischen Super League, in der nur absolute Spitzen-Klubs spielen und milliardenschwer vermarktet werden sollen, für die nähere Zukunft nahezu ausschloss: „Es gibt sicher noch Bestrebungen gewisser Leute und Klubs in diese Richtung. Wir haben ein bewährtes System mit den nationalen Ligen und darüber die Europa und die Champions League. Ich glaube, alle großen Klubs tun gut daran, konstruktiv mit der Uefa zusammenzuarbeiten. Und umgekehrt.“