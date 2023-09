Zürich -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Fifa-Weltrangliste um einen Platz auf Rang fünf abgerutscht, während Argentinien den bisherigen Spitzenreiter Belgien verdrängt hat. Das zeigt das aktuelle Ranking, das der Weltverband am Donnerstag veröffentlicht hat.

Argentinien profitierte von zwei Siegen in den WM-Qualifikationsspielen im März, Belgien ist nach fünf Monaten an der Spitze nun Zweiter. Auch Chile (3.) und Kolumbien (4.) konnten sich dank der südamerikanischen Qualispiele, die in der Weltrangliste stärker gewichtet werden als Freundschaftsspiele, verbessern.

Deutschland hatte im März zwei Tests absolviert: Gegen England verlor das DFB-Team 2:3, gegen Italien siegte Löws Mannschaft 4:1. (sid/dpa)

Die Top 30 der Fifa-Weltrangliste

1. (2) Argentinien 1532 Pkt.

2. (1) Belgien 1352

3. (5) Chile 1348

4. (8) Kolumbien 1337

5. (4) Deutschland 1309

6. (3) Spanien 1277

7. (6) Brasilien 1251

8. (7) Portugal 1184

9. (11) Uruguay 1158

10. (9) England 1069

11. (10) Österreich 1067

12. (13) Ecuador 1019

13. (20) Türkei 983

14. (12) Schweiz 974

15. (14) Italien 959

16. (22) Mexiko 934

17. (15) Niederlande 931

18. (19) Ungarn 925

19. (16) Rumänien 922

20. (21) Bosnien-Herzegowina 913

21. (24) Frankreich 907

22. (27) Ukraine 880

23. (18) Kroatien 856

24. (17) Wales 839

25. (33) Costa Rica 826

26. (28) Nordirland 825

27. (31) Polen 821

27. (23) Russland 821

29. (25) Tschechien 810

29. (30) USA 810