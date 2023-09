Wolfsburg -Laut Sportchef Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg ist noch keine Entscheidung beim Mutterkonzern Volkswagen über mögliche finanzielle Kürzungen beim Fußball-Bundesligisten gefallen. „Es gibt keine Entscheidungen oder Tendenzen“, sagte Allofs am Freitag.

Kürzung des finanziellen Engagement um 30 Prozent möglich

Zuletzt hatte es Medienberichte über VW-Überlegungen gegeben, das finanzielle Engagement von kolportierten rund 100 Millionen Euro pro Jahr um etwa 30 Prozent zu kürzen. VW hat sich bislang dazu noch nicht geäußert. Allofs selbst hatte das Thema bei seinem Auftritt in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport 1 eröffnet. „Man wird sehen müssen, welche Ziele Volkswagen hat: Fußball am Standort oder Bundesliga-Spitze?“, hatte Allofs am vergangenen Sonntag gesagt.

Der VfL ist derzeit in der Bundesliga nur Tabellen-14. und läuft den hohen Erwartungen von VW deutlich hinterher. Hinzu kommen die Sparmaßnahmen beim Autobauer durch den Abgasskandal

„Rechne mit einer klaren Aussage“

„Ich habe es ganz bewusst öffentlich gesagt, dass man sich Gedanken macht, wie dieser Club erfolgreich sein kann. Da muss man die richtigen Mittel einsetzen. Das ist etwas, was jetzt für uns ansteht“, sagte Allofs. Der ebenfalls unter Druck geratene Manager hofft auf eine schnelle Entscheidung bei VW: „Ich rechne damit, dass es eine klare Aussage dazu gibt, das ist von großer Bedeutung.“

In den vergangenen Jahren hatte der VfL stets für viel Geld teure Spieler geholt, alleine vor der aktuellen Saison wurden rund 50 Millionen Euro investiert. Sollte VW sein Engagement kürzen, wären die Niedersachsen zu einer neuen Transferpolitik gezwungen. (dpa)