Berlin -Christian Schmidt ist ein bedächtiger Politiker, der eine ruhige Tonlage pflegt. Insofern muss man die Äußerungen des Bundeslandwirtschaftsministers am Wochenende schon als Empörung und deutliche Kritik verstehen: Der Minister „hätte erwartet, dass die Behörden in Belgien zeitnah und umfassend informieren“, ließ er seinen Sprecher erklären. Zuvor war bekannt geworden, dass die belgischen Behörden schon seit Anfang Juni wissen, dass mit dem Insektizid Fipronil kontaminierte Eier aufgetaucht waren. Doch sie meldeten den Vorfall zunächst nicht weiter.

„Ein belgisches Unternehmen hat uns gemeldet, dass es ein Problem mit Fipronil geben könnte“, sagte eine Sprecherin der belgischen Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK, am Wochenende. Ihre Behörde habe nach der Meldung im Juni allerdings entschieden, den Verdacht zunächst nicht öffentlich zu machen. Die Begründung: „Das war, damit die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen konnte.“ Man habe zunächst Informationen über die Dimension des Problems sammeln müssen, argumentierte sie. Erst Wochen später – am 20. Juli – hatten die belgischen Behörden EU-weit gemeldet, dass das Gift auf Geflügelhöfen im Land nachgewiesen wurde. Zwei Tage später wurde Fipronil in den Eiern niederländischer Betriebe nachgewiesen.

Der Sprecher von Landwirtschaftsminister Schmidt erklärte, Deutschland habe wie alle anderen EU-Staaten am 20. Juli erste Informationen erhalten. Der Meldung zufolge habe es aber keinen Vertrieb in andere Länder und auch nach Deutschland gegeben. Am 28. Juli hätten die Niederlande dann abends über das EU-Schnellwarnsystem informiert, dass belastete Eier auch nach Deutschland verkauft wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fast alle Bundesländer betroffen

Die giftige Substanz gelangte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen über ein Schädlingsbekämpfungsmittel in die Ställe. Fipronil ist ein unter anderem bei Hunden und Katzen erlaubtes Kontaktgift, das gegen Hautparasiten wie Läuse, Milben und Flöhe wirkt. In der Geflügelzucht ist es verboten.

Es besteht der Verdacht, dass ein belgischer Händler Fipronil einem erlaubten Anti-Läusemittel beigemischt hat, das eigentlich nur aus ätherischen Ölen wie Menthol und Eukalyptus besteht. Nach einem Bericht des Magazins Spiegel hatte der Unternehmer zum Jahreswechsel 2016/2017 große Mengen des gefährlichen Wirkstoffs in einer Fabrik in Rumänien geordert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das gepanschte Mittel wurde dann vor allem in den Niederlanden in Legehennenbetrieben eingesetzt. Von dort gelangten die Eier auch ins Ausland. In fast allen Bundesländern wurde inzwischen Fipronil in Eiern nachgewiesen. Auch Schweden und die Schweiz sind betroffen.

Mittel schädigt Nervensystem und Leber

In Deutschland nahmen Ende der vergangenen Woche Aldi Nord und Süd sämtliche Eier aus den Regalen. Inzwischen gibt es zudem erste Rückrufe für Produkte mit verarbeiteten Eiern. Betroffen sind unter anderem Salatprodukte eines Lübecker Unternehmens. Und auch wenn Experten bei den bisher nachgewiesenen Konzentrationen keine großen Gesundheitsrisiken sehen – die Verbraucher reagieren auf den Fipronil-Skandal: Bei Eiern sei mittlerweile „eine deutliche Kaufzurückhaltung“ der Kunden zu beobachten, hieß es vom Lebensmittelhändler Rewe.

Nach Informationen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) hat sich in Experimenten bei Ratten gezeigt, dass das Mittel das Nervensystem und die Leber schädigt. In einer am Wochenende aktualisierten Bewertung bleibt das Institut dabei, das „nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand ein akute gesundheitliche Gefährdung der betrachteten Verbrauchergruppen, einschließlich Kinder, unwahrscheinlich ist“. Den Angaben zufolge lag der höchste bisher in Deutschland gemessene Fipronil-Gehalt bei 0,051 Milligramm pro Kilogramm Ei. Der Grenzwert liegt hingegen bei 0,72 Milligramm. Das ist mehr als das Zehnfache. In Belgien waren Werte von bis zu 1,2 Milligramm ermittelt worden, was klar über dem Grenzwert liegt.

Der Deutsche Bauernverband forderte unterdessen Schadenersatz für betroffene Betriebe. Die Landwirte dürften nicht auf ihren Schäden sitzenbleiben, sagte der stellvertretende DBV-Generalsekretär Udo Hemmerling . Es handele sich um ein klares Fehlverhalten eines Dienstleisters, der dieses Insektizid illegal einem legalen Desinfektionsmittel untergemischt habe.