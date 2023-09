Ein Wochenende lang einfach mal abschalten vom Alltag: Dafür reisen viele Urlauber in ein Wellnesshotel. Doch Wellnesshotel ist nicht gleich Wellnesshotel. Das weiß kaum jemand so gut wie Andrea Labonte (37). Im Gespräch erzählt die Hotel-Testerin, was einen guten Hotelier auszeichnet, worauf Urlauber bei der Buchung achten sollten und warum sie einmal reflexartig aus einer Sauna geflüchtet ist.