Berlin -Die Arbeitszeiten in Deutschland sind nach Ansicht vieler Unternehmen zu starr geregelt. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung seien immer mehr Arbeitnehmer kaum noch an feste Orte und Zeiten gebunden, um ihrem Beruf nachzugehen, lautet ein Argument. Die Industrie 4.0 benötige flexibel einsetzbare Belegschaften, und auch die Beschäftigten könnten vom Abschied von starren Schichten profitieren, lautet ein anderes. Der notwendigen Flexibilisierung stehe schlechterdings das Arbeitszeitgesetz mit Höchstgrenzen für die tägliche und wöchentliche Arbeitsdauer entgegen, weshalb das Gesetz geändert werden müsse, forderte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer unlängst.



Richtig ist: Das Arbeitszeitgesetz limitiert die werktägliche Arbeit auf acht Stunden. Eine Verlängerung auf zehn Stunden ist zwar möglich. Allerdings muss der zusätzliche Einsatz ausgeglichen werden, so dass innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen die durchschnittliche Arbeitszeit acht Stunden täglich nicht überschreitet.



Außerdem sieht das Gesetz vor, dass Sonn- und Feiertagsarbeit nur in definierten Ausnahmefällen zulässig ist. Drittes Kernelement sind Mindestruhezeiten nach spätestens sechs Stunden im Job. Zwischen Ende und Beginn der Arbeit müssen mindestens elf Stunden liegen. Auch hiervon gibt es Ausnahmen, etwa in Krankenhäusern oder der Gastronomie.Vor allem aber gibt es zahlreiche Abweichungen, die in Tarifverträgen niedergelegt sind. Und die nach Ansicht der gewerkschaftsnahmen Hans-Böckler-Stiftung den Unternehmen ausreichenden Spielraum lassen, um Arbeitszeiten flexibel zu gestalten.



Spielräume sind vorhanden

Das der Stiftung angeschlossene Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) hat 18 Branchen in 23 Tarifgebieten auf die vertragliche Gestaltung der Arbeitszeiten hin untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass „sich die Betrieb über mangelnde Spielräume nicht beklagen“ könnten. In vielen Branchen seien Abweichungen von der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit selbst dauerhaft möglich. In der Chemieindustrie etwa biete ein Korridor zwischen 35 und 40 Stunden pro Woche flexible Einsatzmöglichkeiten. Für die Beschäftigten in der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden ist sogar eine Wochenarbeitszeit von bis zu 50 Stunden zulässig, sofern dies nicht häufiger als zweimal pro Monat der Fall ist und die Mehrarbeit binnen eines Jahres ausglichen wird. Im nordrhein-westfälischen Einzelhandel wie auch der bayerischen Landwirtschaft können bis zu 52 Wochenstunden abgeleistet werden, in der Gastronomie des Freistaates sind bis zu 200 Stunden im Monat zulässig, und im privaten Verkehrsgewerbe NRW sitzen Kraftfahrer sogar bis zu 208 Stunden monatlich am Steuer.



Zudem existieren in verschiedenen Branchen Langzeitkonten. Im Bankensektor etwa dürfen bis zu 195 Stunden pro Jahr „angespart“ werden. Im Bauhauptgewerbe ist ein „Kontostand“ zwischen minus 30 und plus 150 Stunden möglich. Auch auf befristete Arbeitszeitkürzungen auf 30 bis 32 Stunden pro Wochen können Arbeitgeber in mehreren Branchen zurückgreifen, etwa um Auftragsflauten zu überbrücken. Die Auswertung zeigt: Eines Abschieds vom Achtstundentag im Arbeitszeitgesetz bedarf es gar nicht. Er ist längst Wirklichkeit.