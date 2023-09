Was war das noch für eine Zeit in den 1950ern und 60ern, als Fliegen etwas Besonderes war? Als ein Flugticket von London nach Australien so viel kostete wie ein durchschnittliches Gehalt von 55 Wochen?

Es war die Zeit, in der Fliegen nur etwas für Reiche, Filmstars, Top-Geschäftsleute und Politiker war: Für Menschen, die sich keine Sorgen ums Bezahlen machen mussten. Es war die Zeit, in der man sich für eine Flugreise schick machte – schließlich wusste man nie, wen man an Bord treffen würde, zum Beispiel Stars wie Marilyn Monroe, Audrey Hepburn oder Gregory Peck.

Passagiere wurden rundum versorgt

Für Damen war es daher angesagt, Perlen, Hüte und Pelze aus dem Schrank zu holen, während für Herren teure italienische Anzüge das standesgemäße Outfit im Flieger waren. Glamour verlieh dem Fliegen auch die Tatsache, dass die Passagiere direkt über einen edlen Teppich auf dem Rollfeld die Maschine betraten. Im Flugzeug selbst konnten sich die Fluggäste nicht über zu wenig Beinfreiheit beklagen und Flugbegleiterinnen kümmerten sich fürsorglich um die Gäste.

Die Webseite AirlineRatings, auf der Urlauber die Sicherheit von Fluggesellschaften nachlesen können, hat nun alte Fotos aus dieser Zeit herausgesucht, die von Experten restauriert wurden und uns auf diese Weise heute zeigen, wie Fliegen früher war. (kkl)

Früher waren Stewardessen dafür zuständig, die Jacken und Mäntel der Passagiere fein und säuberlich aufzuhängen. airlineratings.com

Vitamine halten fit: Eine Flugbegleiterin versorgt diese Herren mit Obst. airlineratings.com

Etwas zu trinken für eine junge Dame: Eine Flugbegleiterin versorgt ein Mädchen. airlineratings.com

Vor dem Flug ging es für viele Damen noch zum Friseur. airlineratings.com

Mit einem Drink in der Hand reist es sich gleich viel besser. airlineratings.com

Gemütliche Runde am Tisch: Eine Stewardess serviert den Passagieren eine Mahlzeit. airlineratings.com

Malbuch statt Tablet: Ein Mädchen vertreibt sich die Zeit an Bord mit Buntstiften. airlineratings.com

Bitte lächeln: ein Mädchen fotografiert seinen Vater und macht Erinnerungsbilder. airlineratings.com

Ein Glas Wasser für den jungen Herrn: Eine Stewardess kümmert sich um eine Familie. airlineratings.com

Heute undenkbar, früher normal: Die Raucher-Lounge diente als Treffpunkt im Flugzeug. airlineratings.com

Geht es noch glamouröser?: Roter Teppich auf dem Rollfeld airlineratings.com

Mit Hut und Handschuhen: Vor 60 Jahren war Fliegen ein Event. airlineratings.com

Beste Garderobe: So flogen Damen und Herren stilecht. airlineratings.com

