Flöck vun de Söck

Farben spielen für den scheidenden Festkomitee-Präsidenten Markus Ritterbach keine Rolle mehr. Wenn er sein Amt am Aschermittwoch abgibt, wird er zwar zu den Roten Funken zurückkehren, dennoch reihte er sich bei der Party im Rundschau-Haus an der Stolkgasse munter in die Reihen der Blauen Funken ein, um deren Tanz zu präsentieren.

Mal heiter, mal fetzig, mal melodisch und mal melancholisch feierte Prominenz aus Stadtgesellschaft, Sport, Wirtschaft und Kultur in den leer geräumten Redaktionsräumen der Rundschau. Mit Miljö sangen die Besucher das Sessionslied „Wolkeplatz“ und den Vorjahreshit „Sulang die Leechter noch brenne“, die fünf Musikerinnen der Rockemarieche zelebrierten ihren Ohrwurm „Ich han dat Marieche jebütz“. Auch das Sextett von Pläsier begeisterte mit seinen stimmungsvollen Liedern.

Familiär geht es zu, wenn das Großraumbüro zur Karnevalsbühne wird, Bands, Tanzgruppen und Korps treten inmitten der Feiernden auf, ganz vorne tanzen und singen die Pänz, denen das Festkomitee mit seinem Motto in dieser Session besondere Aufmerksamkeit schenkt. Zu kölschen Tönen wirbelten die Goldenen Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde über die Bühne, die Dellbröcker Boore führten ihren perfekt unperfekten Herrentanz zu Liedern der Paveier auf, auch die junge Band „King Loui“ präsentierte schöne Lieder.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Traditionell schauten auch Kinderdreigestirn und das große Dreigestirn vorbei, das Trifolium stimmte sein kölsches Medley an. Zum Mitsingen animierten der Jugendchor St. Stephan und die Musiker Stefan Knittler und Jörg P. Weber, die schöne Lieder der Bläck Fööss präsentierten. Moderiert wurde die Feier von den Redakteuren Jens Meifert und Thorsten Moeck. (EB)