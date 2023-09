Sydney -Wegen dutzender außer Kontrolle geratener Buschfeuer sind zahlreiche Bewohner des australischen Bundesstaats New South Wales von Fluchtwegen abgeschnitten. „Wir hatten noch nie so viele gleichzeitig auftretende Buschfeuer auf Katastrophenniveau“, sagte ein Feuerwehrvertreter dem Sender ABC am Freitag. In einigen Regionen riefen die Behörden die Bewohner dazu auf, „Schutz zu suchen“, weil es zu spät dafür sei, die Region zu verlassen.



Rund 90 Buschfeuer wüten derzeit in New South Wales. 50 von ihnen konnte die Feuerwehr noch nicht unter Kontrolle bringen. Tausende von Hektar sind betroffen. Die Menge an Buschfeuern sei „Neuland“ für die Feuerwehr, sagte deren Vertreter Shane Fitzsimmons auf ABC. Wohngebiete waren wegen der Brände von wichtigen Fluchtrouten abgeschnitten, laut Behördenangaben musste die wichtigste Autobahn zwischen Sydney und Brisbane, der Pacific Highway, geschlossen werden. Fitzsimmonswarnte vor „sehr dynamischen, unberechenbaren und gefährlichen Umständen“.



Land bereitet sich auf Temperatur-Rekorde vor

Die örtlichen Radiosender unterbrachen ihr reguläres Programm und gaben stattdessen Verhaltenstipps für Menschen, die zu Hause oder in einem Fahrzeug festsitzen. Den Buschfeuern gingen eine ungewöhnlich lange Dürre, starke Winde, eine geringe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen voraus. Für den anstehenden Sommer in Australien bereitet sich das Land auf Temperaturen in Rekordhöhe vor. (afp)