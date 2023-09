Kolenz/Karlstein -Der vor rund einer Woche aus einer psychiatrischen Klinik im rheinland-pfälzischen Andernach geflohene Mörder ist gefasst.

Der 34-Jährige wurde am Freitagmorgen gegen 4.00 im unterfränkischen Karlstein am Main unweit der hessischen Landesgrenze festgenommen, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Er sei dort einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden.

Der 34-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche bei einem Arztbesuch entkommen. Er ist seit 2005 in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht. Er hatte seinen Vater ermordet und versucht, seinen Bruder umzubringen. (dpa)