Berlin -Nach tödlichen Schüssen auf einen 29 Jahre alten Bewohner einer Berliner Flüchtlingsunterkunft laufen die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls.

Vater ging auf den mutmaßlichen Täter los

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben am Dienstagabend vermutlich drei Beamte auf den mit einem Messer bewaffneten Angreifer geschossen. Der Mann ist nach Angaben der Ermittler der Vater einer Sechsjährigen, die von einem 27-Jährigen missbraucht worden sein soll.

Die Polizei hatte den Verdächtigen, der ebenfalls in der Unterkunft lebt, festgenommen. Dann soll der 29-Jährige auf den Mann im Polizeiwagen losgegangen sein. Er sei aufgefordert worden, stehenzubleiben - reagierte aber nicht, so die Polizei.

„Es wurden mehrere Schüsse aus mehreren Dienstwaffen abgegeben“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch. Gegen die Polizisten, die schossen, werde ermittelt. Der Angeschossene erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Polizei ermittelte wegen Missbrauchsvorwürfen

Gegen den 27-Jährigen wurde laut Steltner wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes Haftbefehl erlassen. Zuvor hatte er geäußert, für den Missbrauch gebe es Verdachtsmomente und entsprechende Aussagen von Zeugen. Die Polizei war ursprünglich wegen der Missbrauchsvorwürfe in die Unterkunft in der Kruppstraße gerufen worden.

Unterdessen warnte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) vor einer Vorverurteilung der Beamten. In einigen Medien werde bereits an der Rechtmäßigkeit des Schusswaffen-Einsatzes gezweifelt, kritisierte der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf. „Die Beamten mussten Selbstjustiz und eine für sie selbst lebensbedrohliche Situation verhindern. Polizisten wollen nicht töten, aber wenn sie vom Staat kein anderes Einsatzmittel bekommen, werden sie dazu gezwungen“, so Pfalzgraf.

Der Einsatz hätte möglicherweise glimpflicher verlaufen können, wenn die Polizisten mit sogenannten Tasern ausgestattet gewesen wären, so Pfalzgraf. Die Berliner Polizei will Streifenpolizisten künftig mit diesen Elektroschock-Waffen ausstatten, zunächst aber nur probeweise am Alexanderplatz und in der Friedrichstraße.

Im Fall von Notwehr ist Einsatz von Pistole notwendig

Außerdem werden solche Taser rechtlich weiterhin wie Schusswaffen gewertet, weil CDU-Innensenator Frank Henkel beim Koalitionspartner SPD keine Unterstützung für eine Gesetzesänderung fand. Diese wäre nötig gewesen, um Taser, Schlagstock und Pfefferspray gleichzustellen. Das heißt, dass der Einsatzbereich von Tasern in der Pilotphase sehr klein ist - Streifenpolizisten müssen in Fällen von Notwehr oder Nothilfe auch künftig zwingend ihre Pistole verwenden.

Das mutmaßliche Missbrauchsopfer und seine Mutter würden nun speziell betreut, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. (dpa)

