New York -Dieses Lob war Barack Obama so wichtig, dass er es gleich mehrfach vortrug. Natürlich würden Jordanien, Äthiopien und Mexiko durch die Flüchtlingskrise „enorme Lasten“ tragen, indem sie Millionen Vertriebene aus ihren Nachbarländern aufnähmen.

Aber Deutschland und Kanada hätten mit ihrer Unterstützung für Flüchtlinge „alle Erwartungen übertroffen“, erklärte der US-Präsident feierlich – und dankte Bundeskanzlerin Angela Merkel und Premierminister Justin Trudeau sogar persönlich. „Politisch kann es manchmal hart sein, aber man tut damit das Richtige“, sagte er.

Trudeau nahm das Lob lächelnd und etwas gehetzt entgegen: Er war direkt nach seiner Ansprache vor der Generalversammlung nebenan in den kleinen Saal geeilt, in dem Obama an diesem Dienstagnachmittag (Ortszeit) zu einer eigenen Geberkonferenz für Flüchtlinge geladen hatte.

Hilfsbereitschaft Bedingung für Teilnahme

Die zweite von ihm Gepriesene allerdings, Kanzlerin Merkel, war nicht im Saal. Offenbar, um sich innen- und europapolitisch auf die Kritiker ihrer Flüchtlingspolitik zuzubewegen, verzichtete sie auf den Applaus für ihren bisherigen Kurs und ließ sich durch Außenminister Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Dabei hatte Obama seinen „Leader’s Summit on Refugees“ am Rande der UN-Vollversammlung als echte Wohlfühl-Veranstaltung inszeniert – Pomp und Pathos inklusive: Zum Start lief ein Videofilm, der ans Herz ging, dann sprach die Syrerin Yusra Mardini, die durch sechs Länder nach Deutschland floh und im Sommer im Flüchtlingsteam bei Olympia antrat.

Mit „Leaders“ waren keine einflussreichsten Staatschefs gemeint, die über Hilfsgelder verhandeln würden. Vielmehr verbanden die USA eine Teilnahme am Gipfel mit der Bedingung, dass ein Staat in Sachen Hilfsbereitschaft führend ist.

Anstrengungen sollen sich verdoppeln

So standen die Ergebnisse des Gipfels, der wohl auch ins politische Vermächtnis Obamas einzahlen soll, vorher fest: Die Geberländer wollen dieses Jahr 4,5 Milliarden Dollar mehr für humanitäre Hilfe ausgeben als 2015 und nehmen zudem mehr als 360.000 Flüchtlinge auf. Gemeinsam würden die rund 50 Länder und Organisationen ihre Anstrengungen in diesem Jahr verdoppeln, so Obama.

So gelang den USA – sowie sechs weiteren Mit-Gastgebern, darunter Deutschland –, woran die Vereinten Nationen gescheitert waren: konkrete, messbare Hilfszusagen.

Denn die „New Yorker Erklärung“, die die 193 UN-Mitgliedsstaaten am Montag verabschiedeten, stellt einen Pakt zur Aufgabenverteilung und mit festen Kontingenten erst für 2018 in Aussicht und bleibt vage und rechtlich unverbindlich. Dafür hatten vor allem starke Länder wie Russland, China, die USA und auch Deutschland gesorgt, um Zielvorgaben von außen zu vermeiden.

Hilfswerke kritisieren Unverbindlichkeit

Hilfswerke kritisieren diese Unverbindlichkeit. Man müsse den Entwicklungsländern helfen, die 90 Prozent der Flüchtlinge aufnehmen, fordert CARE. Ärzte ohne Grenzen klagt, viele Staaten konterkarierten ihre Versprechen durch ihr Handeln. Amnesty erklärte, das Leid der Flüchtlinge werde auf „schockierende Weise missachtet“.

„Wir haben keine Möglichkeit, Staaten rechtsverbindlich zu verpflichten, bestimmte Flüchtlingshilfe anzubieten“, entgegnete Steinmeier der Kritik. „Wir können nur Überzeugungsarbeit leisten.“ Aber auch die deutsche Regierung hält die in New York versprochenen Gelder für zu knapp: 20 Milliarden Dollar würden gebraucht, um das Überleben der 65 Millionen Flüchtlinge weltweit zu sichern - nur acht Milliarden stehen bereit, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller in New York.

In Jordanien jeder Fünfte ein syrischer Flüchtling

Tags darauf konnte Obamas Gipfel nun konkrete neue Hilfen verkünden: Allein die USA würden ihre Gelder um eine Milliarde Dollar aufstocken und nimmt zudem 2017 weitere 110.000 anerkannte Kriegsflüchtlinge auf. Deutschland nahm 2015 und 2016 mehr als 53.000 davon dauerhaft auf.

Die wahre Last der Krise tragen jedoch Länder wie Jordanien, Libanon und Mexiko, die Millionen Asylsuchender aus ihrer Region aufnehmen. In Jordanien, wo 600.000 Vertriebene leben, ist schon jeder fünfte Einwohner ein syrischer Flüchtling, betonte Staatsoberhaupt König Abdullah in New York. Er sorge sich um die Stabilität in Jordanien. Deshalb bleibe es trotz aller Erfolge dabei, so Obama: „Wir alle müssen noch mehr tun!“

Dass vor allem zähle, „die Wurzeln von Flucht und Migration anzugehen“, betonte auch Steinmeier. Doch die Zeichen stehen schlecht: Gerade, als er am Dienstagmorgen (Ortszeit) zum Flüchtlingsgipfel angekommen war, hatte der Angriff auf einen Hilfstransport in Syrien die Hoffnung auf Waffenstillstand wieder zerstört.