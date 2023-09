Berlin -Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, ist zuversichtlich, dass sich bei der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt Erfolge erzielen lassen. Dabei setzt er nicht nur auf die stabile Lage am Arbeitsmarkt, sondern auch darauf, dass die große Koalition aus Union und SPD aus seiner Sicht wichtige gesetzliche Grundlagen gestellt hat. „Mit dem, was das Integrationsgesetz bietet, können wir die nächsten zwei Jahre gut bewältigen“, sagte Weise im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Die große Koalition möchte Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsländer einstufen.

Grünen sprechen sich gegen Bezeichnung als sichere Herkunftsländer aus und haben im Bundesrat Stimmrecht.

Weise, der zugleich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet, hob hervor, es sei richtig, den Bundesländern die Möglichkeit zu geben, die Vorrangprüfung, ob nicht statt eines Flüchtlings ein Deutscher einen Job übernehmen könne, auszusetzen. „Der Arbeitsmarkt gibt es im Moment her, dass jeder, der etwas kann und will, dort einen Platz findet“, sagte er.

Der oberste Manager in Flüchtlingsfragen setzt in Sachen Integration auf den Arbeitsmarkt also auf die Devise von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), auf das Motto „Wir schaffen das“. Zugleich verschärfte sich in der Flüchtlingsdebatte der Streit darüber, ob die Maghreb-Staaten künftig als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Der Druck auf die Grünen, der Regelung im Bundesrat zuzustimmen, wuchs. „Eine Ablehnung wäre pure sinnlose Ideologie“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Bei einem Nein würden sich die Grünen „zum Gehilfen für massenhaften Asylmissbrauch machen“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.

Worum geht es? Nach den Plänen der großen Koalition im Bund sollen Algerien, Tunesien und Marokko künftig als sicherere Herkunftsländer gelten. Asylanträge von Menschen aus solchen Ländern werden in aller Regel abgelehnt, Abschiebungen sind leichter möglich. Die Grünen argumentieren, im Fall der genannten Länder drohe homosexuellen Menschen Verfolgung. Der Bundestag hat dem Gesetz bereits zugestimmt. Für eine Mehrheit im Bundesrat ist die Zustimmung von drei Ländern nötig, in denen die Grünen an der Regierung beteiligt sind.

Besonders unter Druck steht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, also der bundesweit erste Grüne, der mit der CDU als Juniorpartner regiert. Er hat Bedenken geäußert – wohl auch, weil er innerparteilichen Gegenwind bekommt. Sein Problem ist der Koalitionsvertrag. Denn dort ist festgelegt, das Land werde bei der Abstimmung in der Frage mit Ja stimmen, „falls die entsprechenden hohen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen“.

Bundesinnenminister de Maizière eröffnet währenddessen die nächste Debatte: Die Zahl der Abschiebungen müsse gesteigert werden. Der Protest sei oft groß, wenn ein Junge im Fußballverein viele Tore schieße oder eine Familie sich als gute Nachbarn erwiesen habe, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Ich wünsche mir mehr Verständnis für das harte Geschäft der Abschiebung, was Polizisten, Bürgermeister und Ausländerbehörden machen müssen. Sie brauchen dabei Unterstützung, auch öffentliche.“