Österreich verschärft die Maßnahmen in der Flüchtlingskrise

Pro Tag werden maximal 3200 Menschen durchgelassen

Österreich hat sogenannte Tageskontingente für Flüchtlinge festgelegt: Künftig sollen bis auf weiteres täglich nur noch maximal 80 Asylanträge angenommen werden, wie Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch mitteilte.

Zudem würden pro Tag maximal 3200 Menschen durchgelassen, die Zuflucht in einem Nachbarstaat finden wollten. Österreich ist besonders vom Zustrom der Flüchtlinge nach Europa betroffen und hat daher seine Politik zunehmend verschärft.

Die Regierung kündigte bereits an, in diesem Jahr nur noch maximal 37.500 Asylanträge anzunehmen, nachdem im vergangenen Jahr 90.000 Flüchtlinge Asyl beantragt hatten.

Am Dienstag kündigte Mikl-Leitner zudem an, die Grenzkontrollen an zwölf Übergängen zu Ungarn, Slowenien und Italien zu verschärfen und zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Grenze zu ergreifen. Am Übergang Spielfeld nach Slowenien wurde im Dezember bereits ein zusätzlicher Zaun errichtet. (afp)