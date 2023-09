Berlin -CSU-Chef Horst Seehofer hat die strengeren Kontrollen und Einlassregeln entlang der Balkan-Route und die damit verbundene Verringerung des Flüchtlingsstroms nach Deutschland begrüßt. „Es gibt eine Wende in der Flüchtlingspolitik durch die weitgehende Schließung der Balkan-Route“, sagte der bayerische Ministerpräsident dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ laut Vorabbericht vom Freitag. „Deutschland ist der Profiteur davon.“

Die Zahl der Migranten ist durch die fast vollständige Schließung der mazedonischen Grenze deutlich nach unten gegangen.

Vizekanzler Sigmar Gabriel hat Horst Seehofer für dessen Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban scharf kritisiert.

Vor allem durch die fast vollständige Schließung der mazedonischen Grenze ist die Zahl der Migranten, die nach Norden weiterziehen wollen, deutlich nach unten gegangen. Nun aber stecken mehr als 30.000 Menschen in Griechenland fest. Hilfsorganisationen fürchten eine humanitäre Katastrophe.

Horst Seehofer (l.) beim umstrittenen Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. dpa

SPD-Chef Sigmar Gabriel griff Seehofer scharf an, der am Freitag zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nach Budapest reiste. Statt Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihren Bemühungen um eine europäische Lösung zu unterstützen, verbünde sich Seehofer mit ihrem „größten Gegner“, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung. „Ich halte es für verantwortungslos, der Kanzlerin kurz vor dem entscheidenden Gipfel derartig in den Rücken zu fallen“, kritisierte der Vizekanzler. Die SPD garantiere die Handlungsfähigkeit der Regierung.

Orban gilt als Gegner eines solidarischen Verteilsystems in Europa und als Befürworter nationaler Maßnahmen an den Grenzen. Die EU-Staaten und die Türkei beraten am Montag in Brüssel über Maßnahmen zur Eindämmung der Flüchtlingskrise. (rtr)