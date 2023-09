Berlin -Mit einem deutschen „Marshallplan“ will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller Zukunftsperspektiven für junge Menschen in Afrika schaffen. Ziel des CSU-Politikers ist es dabei auch, den „Migrationsdruck“ von Afrika in Richtung Europa zu mindern.

Zu den Eckpunkten des Plans, den Müller am Mittwoch im Entwicklungsausschuss des Bundestages vorstellte, gehören fairere Handelsbedingungen, Investitionsförderung und eine Verlagerung der Hilfe hin zu noch mehr Bildungsprojekten.

Müller sagte, es sei an der Zeit, in der Afrikapolitik an einigen Punkten eine „Kurskorrektur“ vorzunehmen. Die wichtigsten Vorschläge im Überblick:

Kampf gegen Steuerbetrug und Korruption

Multinationale Konzerne sollen daran gehindert werden, Gewinne, die sie in afrikanischen Staaten erwirtschaften, außer Landes zu schaffen ohne vorher entsprechend Steuern abgeführt zu haben. Müller will auch „illegale Geldabflüsse“ aus Afrika stoppen.

Deren Umfang hatten die Vereinten Nationen im vergangenen Jahr auf 50 Milliarden US-Dollar (47 Mrd. Euro) geschätzt. Die G20-Staaten sollen sich verpflichten, ihr „Engagement in Afrika so auszurichten, dass Rechtsstaatlichkeit und Transparenz gefördert werden“.

Mit Afrika reden, nicht über Afrika

Müller fordert, Afrika müsse einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat erhalten. Die Europäische Union solle einen „Kommissar für Afrika“ benennen. Müller spricht von einer „Partnerschaft auf der Basis von Geben und Nehmen“.

Deutsche Regierungsvertreter sollten sich aber nicht scheuen, Probleme auch zu benennen, mit „Klartext statt diplomatischer Zurückhaltung bei Reformverweigerern“.

Keine Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen

Die Globalisierung ist für Müller „ein Stück moderner Kolonialismus“. Das ist eine These, der sich auch Parteien aus dem linken Spektrum anschließen dürften. Den CSU-Politiker ärgert es, dass Großkonzerne ihre Produktion in Entwicklungsländer verlagern, wo Menschen dann „unter Bedingungen des 19. Jahrhunderts“ arbeiten.

Müller wirbt für eine Freihandeszone der EU mit Afrika

Das soll allerdings erst in 10 bis 20 Jahren geschehen. Ein erster Schritt in diese Richtung sollte seiner Ansicht nach eine „Mittelmeerunion“ sein, der die Maghreb-Staaten und Ägypten angehören. Kurzfristig müsse der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse vorangetrieben werden.

Kein zusätzliches Geld für Marshall-Plan

Allerdings wächst der Haushalt des Bundesentwicklungsministeriums in diesem Jahr ohnehin um 15 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

Bei einer Veranstaltung mit dem Milliardär und Stifter Bill Gates am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz will Müller im Februar internationale Unterstützer für seine Ideen gewinnen.

Der Begriff „Marshallplan“ geht auf das amerikanische Wirtschaftshilfsprogramm für das durch den Zweiten Weltkrieg zerstörte Europa zurück. Das Programm war nach dem damaligen US-Außenminister George C. Marshall benannt worden. (dpa)