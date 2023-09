Wegen eines beschädigten Flugzeugs sind rund 170 Teneriffa-Urlauber seit Sonntagvormittag am Frankfurter Flughafen gestrandet. Der Start des Fluges DE1478 sei nun für Dienstagfrüh geplant, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft Condor am Montag in Kelsterbach nahe Frankfurt. Das Portal „hessenschau.de“ hatte zuerst über die Panne berichtet.

Nach den Worten der Condor-Sprecherin war das Flugzeug bei einem heftigen Vogelschlag beschädigt worden und musste repariert werden. Sicherheit gehe vor. Eine Ersatzmaschine aufzutreiben - dies sei in der Ferienzeit unmöglich gewesen. „Es wird gemäß der europäischen Richtlinien natürlich auch Geld zurück geben“, sagte die Sprecherin. (dpa)