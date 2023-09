Der Ferienflieger Tuifly bekommt wegen fehlender Crews kaum noch Flugzeuge in die Luft. Davon schwer getroffen ist auch Air Berlin. Wer bei beiden Gesellschaften gebucht hat, muss möglicherweise zu Hause bleiben.

Die Tuifly-Mutter Tui Deutschland lehnt Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche von Kunden ab, nachdem sich Flugbegleiter und Piloten scharenweise krankgemeldet haben.

„Die massenhaften und äußerst kurzfristigen Krankmeldungen sind ein außergewöhnlicher und nicht vermeidbarer Umstand im Sinne von höherer Gewalt“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

„Wenn die Airlines sich bei krankheitsbedingten Personalausfällen auf höhere Gewalt berufen, ist das aus rechtlicher Perspektive schlichtweg falsch und ein Versuch, Entschädigungszahlungen nicht leisten zu müssen“, sagte Philipp Kadelbach, Mitgründer und Geschäftsführer des Flugrechtsportals Flightright, am Donnerstag.